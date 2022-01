Las portadas de los periódicos del lunes 24 de enero

Europa Press - EP

EL PAÍS: "Sánchez exige a Díaz que no pacte nada sin la CEOE"; "Ucrania se rearma con la ayuda de Occidente"; "García Márquez fue espiado por el PRI"; "La pandemia silenciosa llega a los niños".

EL MUNDO: "'Esta reforma laboral es una pena, no es la que necesita España'"; "Hacienda estudia subir los impuestos a los carburantes"; "El 'hombre de Putin' en Ucrania tilda de 'tontería' la teoría del golpe".

ABC: "El campo se planta ante las políticas del Gobierno"; "Apenas el 7% de los fondos de la UE han llegado a las empresas".

EL PERIÓDICO: "El trámite de los fondos de la UE castiga a autónomos y pymes"; "Campeonas en todo"; "Sánchez defiende ante la OTAN la 'integridad territorial' de Ucrania"; "España no revisa los datos de acoso en la universidad desde 2008"; "El Ayuntamiento de Begur pone en cuestión el plan de costas de la Generalitat".

LA VANGUARDIA: "El Gobierno asume que no cambiará la financiación autonómica sin el PP"; "Rusia niega que planee colocar un gobierno títere al frente de Ucrania"; "El Brexit decepciona a sus partidarios un año después de consumarse"; "'La reforma laboral no es de Díaz ni de Calviño, sino de Sánchez'"; "'No formaré parte de Centrem ni de otros partidos'".

LA RAZÓN: "Mañueco no necesitaría una coalición para gobernar"; "El suministro de armas a Ucrania divide a la Unión Europea"; "'Habrá más reaperturas de crímenes de ETA sin resolver'"; "El Congreso decide mañana si comparecen los 8 ministros que pidió el PP"; "El petróleo, un 50% más caro que la previsión de Moncloa".