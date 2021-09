Las portadas de los periódicos del sábado 11 de septiembre

Europa Press - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El debate ambiental por El Prat fractura gobiernos y partidos"; "Pere Aragonès reivindica la mesa de diálogo tras días de tensión"; "Mario Vargas Llosa: "Después de que me tocara el curita me aparté de la religión""; "Un golpe que aún resuena 20 años después. El recuerdo de las víctimas: "Me llamó desde la Torre Norte. Sabía que iba a morir".

EL MUNDO: "Aragonès se jacta de sentar al Gobierno en la mesa de la independencia"; "Ayuso ofrece a Génova un pacto para presidir el PP de Madrid"; "Así atrapó la DEA a 'El Pollo' en Madrid"; "Rescatados de Kabul por un alcantarilla".

LA VANGUARDIA: "Un independentismo dividido recupera la Diada en la calle"; "Las patronales interceden para tratar de recuperar la inversión del aeropuerto"; "Marc Márquez, seis veces campeón de Moto GP: "Debo aceptar que hay un límite que no puedo pasar"".

ABC: "El día que cambió el mundo. Aquella mañana en Nueva York el terror islámico segó 2.996 vidas, dejó 25.000 heridos y Occidente inició una guerra contra el terrorismo yihadista que aún sigue".

EL PERIÓDICO: "Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: "Todavía tenemos 20 días para negociar sobre El Prat""; "Unidos en el pesimismo"; "11-S: dos décadas de una guerra contra el terror aún inacabada"; "Los cuerpos policiales dispondrán de unidades contra delitos de odio".

EL CORREO: "Pilar Llop, ministra de Justicia: "El bloqueo judicial del PP no va en contra del Gobierno sino en contra de los españoles"; "El Ararteko pide reforzar la atención presencial en los servicios públicos"; "Euskadi relajará las duras restricciones dentro de una semana por el retroceso del virus".

LA RAZÓN: "11-S, veinte años después".