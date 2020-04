Las portadas de los periódicos del viernes 17 de abril de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Cuatro autonomías se descuelgan del plan educativo del Gobierno"; "Von der Leyen pide perdón a Italia por el abandono de la UE"; "Control de temperatura para entrar a trabajar"; "El ingreso mínimo vital genera disensiones en el Ejecutivo"; "La gran pregunta: ¿son inmunes los curados?"; "Justicia plantea una reforma legal exprés para evitar el colapso de los tribunales"; "Arrimadas critica la inconcreción del pacto que pide Sánchez".

EL MUNDO: "Iglesias divide al Gobierno al exhibir su poder ante Escrivá"; "Entrevista en el confinamiento Andrés Iniesta: "Da igual el dinero, todos tenemos los mismos miedos""; "Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia: "Los problemas de la UE están a la vista: la lentitud y los particularismos""; "Arrimadas se indigna porque Sánchez no le propuso nada en 40 minutos de reunión"; "Las CCAA suman 11.300 muertos en las residencias de mayores"; "Sanidad de Madrid cree que los niños no deben salir aún a la calle".

LA VANGUARDIA: "La mitad de los fallecidos por el virus vivían en residencias de ancianos"; "Sánchez recaba apoyos para el diálogo a la espera del PP"; "El Gobierno avala la renta mínima entre roces internos"; "La transición a la normalidad se alargará varios meses"; "Italia empieza a imaginar cómo ir a la playa este verano".

ABC: "Son miles de muertos y están mal contados. Cataluña se suma a Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura y exige a Sanidad que modifique el método de conteo de los fallecidos en domicilios y residencias de ancianos. El presidente de la Sociedad de Geriatría avisa: "Vamos a ver un repunte en los centros cuando lleguen los test. Nos han despistado los antecedentes y se ha actuado tarde"".

EL PERIÓDICO: "Las víctimas de la crisis urgen el ingreso mínimo vital"; "Salut hará test a uno de cada tres ancianos internos"; "Sánchez presiona al PP con el aval de los minoritarios al acuerdo"; "El 'pasaporte antivirus' levanta dudas legales y democráticas"; "Discusión entre Gobierno y Generalitat por el número de fallecidos".

EL CORREO: "Cada día mueren seis mayores en las residencias vizcaínas por coronavirus"; "El Gobierno vasco puede perder 1.400 millones en ingresos fiscales por la crisis"; "Exigen a Uriarte que concrete ya la materia a estudiar y la forma de evaluar este curso".

LA RAZÓN: "Los ministros económicos frenan la presión de Iglesias"; "Los muertos que no cuentan. Sanidad no contabiliza los fallecidos a los que no se ha hecho una prueba PCR. Solo en Madrid y Cataluña suman 6.691 más"; "Sánchez crea un foro de partidos para atraer a Casado"; "Juristas avisan: "El peor virus es la censura""; "Rebelión autonómica contra pasar curso con suspensos".