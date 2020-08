Las portadas de los periódicos del viernes 21 de agosto de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Casado rechaza grandes pactos con Sánchez: "No somos una muleta""; "El líder opositor ruso Navalni, en coma con signos de envenenamiento"; "Simón admite que el virus está sin control "en puntos concretos""; "Steve Bannon, detenido por fraude en las donaciones para el muro"; "El exdirector de Pemex acusa a tres expresidentes de México".

EL MUNDO: "Entrevista a Inés Arrimadas, líder de Cs: "Si el Presupuesto no contenta a Iglesias, mejor para España""; "Casado destituyó a Álvarez de Toledo para ganar elecciones"; "Coloca a Almeida, portavoz nacional, como 'número 3' del PP"; "Simón tras sumar 7.039 nuevos casos de Covid-19: "Las cosas no van bien""; "Doble angustia por el Ingreso Mínimo: *No lo cobro y me han quitado la ayuda autonómica"; "Las comunidades renuncian a que el arranque del curso escolar sea 100% presencial".

LA VANGUARDIA: "El Govern reconoce que deberá cambiar losplanes para el curso escolar"; "Detenido el exgurú de Trump por estafar a sus seguidores"; "Messi comunica a Koeman que no tiene claro si seguir en el Barça".

ABC: "El veneno libra a Putin de su mayor opositor"; "Los rivales del presidente ruso denuncian que Alexéi Navalni es la última víctima de las fuerzas oscuras del sistema, que se habrían cobrado las vidas de numerosos enemigos del Kremlin".

EL PERIÓDICO: "Simón: "Puede haber muchos muertos más"; "La mitad de las peticiones del ingreso mínimo son denegadas"; "Messi dice a Koeman que se ve fuera del Barça".

EL CORREO: "Los hospitales reservan plantas-covid enteras ante la segunda ola de ingresos"; "Los vascos podrán saber por una alerta de móvil si han tenido contacto con un positivo"; "Con más de 7.000 nuevos contagios Simón advierte de que "las cosas no van bien""; "Lanbide sufraga la RGI de 20.000 vascos que deberían cobrar el Ingreso Mínimo"; "El líder opositor ruso Alexéi Navalny entra en coma por un posible envenenamiento"; "PNV y PSE discrepan sobre la firma del pacto"; "Se desploma el turismo en Bilbao. La ciudad perdió en julio seis de cada diez visitantes por la pandemia"; "Casado enfría posibles acuerdos con Moncloa"; "La Champions femenina en San Mamés. Arranca la fase final como escaparate para la Eurocopa"; "Corinna acusa al Rey emérito de tener "cientos de cuentas en otras jurisdicciones"".

LA RAZÓN: "Alerta por absentismo escolar: los padres se plantan ante la vuelta al cole"; "Simón afirma que la epidemia está descontrolada en algunos puntos"; "Corinna asegura que Don Juan Carlos no quería "esconder" o "lavar" el dinero"; "Messi duda sobre su continuidad"; "El PP presiona para que Álvarez de Toledo deje el escaño".