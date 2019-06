Las portadas de los periódicos del viernes 7 de junio de 2019

Actualizado 07/06/2019 1:09:30 CET

EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Rey encarga a Sánchez que forme el nuevo Gobierno. El líder del PSOE hablará con todas las fuerzas "dentro de la Constitución""; "Colau da el paso para ser de nuevo alcaldesa de Barcelona"; "El BCE descarta subir los tipos hasta 2020 ante la inestabilidad de la economía"; "La Autoridad Fiscal pide que se considere la renta en el copago de las medicinas"; "El fútbol femenino celebra su éxito en el Mundial más reivindicativo".

EL MUNDO: "Sánchez desdeña a Iglesias en las negociaciones para la investidura. Ciudadanos da una vuelta de tuerca al PP en Murcia y Castilla y León"; "Lengua: la gran bicoca de la selectividad canaria"; "El BCE se da un año de tipos cero por su pesimismo sobre la UE"; "Marcos de Quinto: "Todo lo que tengo me lo he ganado y pago 3 millones al año en impuestos""; "Un testigo acusa al ex jede de las FARC 'Santrich' de vender droga a un cártel"; "La explosión del fútbol femenino".

LA VANGUARDIA: "Sánchez sólo excluye al independentismo y a Vox. El Rey propone a Sánchez como candidato"; "Colau da el paso definitivo para continuar en la alcaldía de Barcelona"; "España afronta con ambición el Mundial de fútbol femenino"; "Interior sigue con los relevos en la cúpula de los Mossos"; "El BCE dejará los tipos en el 0% al menos hasta el verano del 2029".

ABC: "El golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. La no renuncia a su acta de los diputados de JpC acusa por el 1-0 facilita su investidura, aunque augura un Gobierno debilitado por el chantaje del independentismo y el malestar de Podemos por sentirse ninguneado".

EL PERIÓDICO: "Colau da un paso al frente para conservar la alcaldía. BComú vota hoy la propuesta de la dirección de ir a la investidura"; "Los últimos de Normandía. Macron defiende el multilateralismo ante Trump en el 75º aniversario del desembarco"; "Sánchez: "O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE". El presidente en funciones apela a Podemos, el PP y Ciudadanos para que el país pueda tener "cuanto antes" un nuevo Ejecutivo".

EL CORREO: "El Parlament vasco pide al Gobierno y a Kutxabank que intervengan en Euskatel"; ""O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE". Pedro Sánchez acepta el encargo de formar gobierno y dice que no hay alternativa"; "PNV y PSE amagan con no reeditar los pactos por las diferencias en Navarra e Irún"; "El dinero de los políticos. El Congreso hace públicas las declaraciones de bienes de los nuevos diputados".

LA RAZÓN: "Sánchez inicia su investidura bajo la amenaza de Podemos. Iglesias amenaza con tumbar al PSOE si no entra en el Gobierno. Casado bendice la abstención de UPN pero rechaza que lo haga el PP. Rivera se presenta como líder de la oposición y reitera su "no". JxCat facilita la votación al no sustituir a los diputados presos"; "De la fortuna de Iglesias y Montero a los 50 millones de De Quintos"; "Putin se alía con Xi Junping y explorará el 5G de Huwei en Rusia"; "El BCE retrasa la subida de tipos al menos hasta el 2020".