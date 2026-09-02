Podemos exige la dimisión de Marlaska tras el informe policial sobre Ceuta y romper relaciones con Marruecos

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Podemos ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el informe policial sobre Ceuta que apunta a la participación de las fuerza de seguridad de Marruecos en la actual crisis en Ceuta.

En este sentido, ha reclamado "máxima transparencia" al Gobierno respecto a lo ocurrido a finales de julio y explicar, en su caso, "por qué ha mentido" al negar el papel de Marruecos en la entrada masiva de migrantes o qué información se ha ocultado en esta crisis.

Fuentes de la formación 'morada' han reclamado de nuevo la ruptura de relaciones con el régimen de Marruecos, al que califica de "dictadura", hasta que se esclarezca todos los pormenores de la crisis en Ceuta.

Podemos se pregunta por qué el Gobierno "insiste en proteger a Marruecos" y que "le debe" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país vecino. También incide en la necesidad de poner fin a la emergencia humanitaia en Ceuta, que puede resolver "en horas", y vuelve a acusar al Ejecutivo de inacción.

"MARLASKA NO PUEDE SEGUIR NI UN MINUTO MÁS"

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explícitamente la destitución o dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su "desastre de gestión".

"Creo que es incuestionable que Marlaska a día de hoy no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior", ha manifestado en declaraciones a 'Canal Red' y también mediante un mensaje en la red social 'X'. No es la primera vez que demanda el cese del ministro.

Para Fernández, "no es ninguna exclusiva" y resulta "evidente" que Marruecos es responsable de esta "acción hostil" y de "guerra híbrida" contra España, que se ha cobrado 140 muertos y una "crisis humanitaria terrible" dejando a Ceuta "desbordada".

SÁNCHEZ "DEFIENDE" A MARRUECOS DE FORMA "INCOMPRENSIBLE"

En este sentido, ha incidido en el "ansia expansionista" del país vecino y que no hay nadie que lo ponga en cuestión el papel de Marruecos en esta crisis salvo el PSOE y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

De hecho, ve absolutamente "incomprensible" que sigan defendiendo a Marruecos después de este "acto de agresión contra España utilizando a seres humanos como arma arrojadora" y cree que el Ejecutivo está "mintiendo".

Respecto a Marlaska y la filtración del informe policial sobre lo acontecido en Ceuta, ha desgranado que Podemos lleva años diciendo que había que "limpiar" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de elementos del "Estado profundo", que están "dispuestas a hacer de todo para desestabilizar un Gobierno".

De todas formas, ha sentenciado que es "incuestionable que Marlaska a día de hoy no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior".