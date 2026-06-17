El portavoz de Zapatero asegura que está "satisfecho" tras su declaración: "Ha empezado a constatar que es inocente"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' - CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero que ejerce como portavoz autorizado, ha asegurado que el expresidente del Gobierno "está satisfecho" tras su declaración ante el juez José Luis Calama porque le ha permitido "empezar a constatar que es absolutamente inocente" y "desmontar las insinuaciones".

El exjefe del Ejecutivo ha negado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional haber ejercido influencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Lo ha defendido en una declaración como investigado que se ha prolongado tres horas, en la que sólo ha respondido a preguntas del magistrado y de su abogado, al tiempo que ha declinado hablar acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Arroyo ha asegurado que Zapatero está "satisfecho" por poder verificar que "no tiene absolutamente nada fuera de España".

"Satisfecho en general, dentro de las dificultades, porque ha podido empezar a constatar que es estrictamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen están equivocadas, son errores", ha reiterado Arroyo, que a su vez ha defendido que Zapatero "en absoluto es un delincuente".

Asimismo, el portavoz ha destacado que "no lograr desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" --como ha alegado el magistrado en un auto-- "es una jerga que lo que viene a decir es que el asunto continúa, que no se archiva y es relativamente normal que así sea".

Arroyo también ha recordado que Zapatero fue imputado el viernes pasado, por lo que "ha tenido dos días" para poder verificar el origen de las joyas y cuál es su valor. "Lo único que hizo fue pedir tiempo", ha agregado.

Preguntado por una posible imputación de las hijas de Zapatero, se ha limitado a responder que ellas "tenían una empresa con su nómina, varios trabajadores, con sus gastos mensuales, con muchas pequeñas empresas, con su actividad, con un número determinado de clientes que poco a poco se irá constatando según vaya avanzando la investigación".