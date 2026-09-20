Pozuelo, Alcobendas y El Ejido encabezan la desigualdad de renta en España

Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha situado a Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alcobendas (Madrid), El Ejido (Almería) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) como los cuatro municipios españoles de más de 50.000 habitantes con una mayor desigualdad de renta durante el año 2023.

Así se recoge en un reciente informe del 'think tank' económico en el que se analizan las rentas de varios municipios durante el ejercicio 2023 mediante el coeficiente de Gini, que se encarga de calcular el nivel de desigualdad de riqueza entre los habitantes de un territorio.

Según estos datos, los diez municipios con mayor desigualdad son, de mayor a menor índice de Gini: Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alcobendas (Madrid), El Ejido (Almería), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Roquetas de Mar (Almería), Majadahonda (Madrid), Elda (Alicante), Dos Hermanas (Sevilla), Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Torrevieja (Alicante).

Fedea destaca que esta lista combina municipios con niveles muy altos de renta media, como Pozuelo de Alarcón, Alcobendas y Majadahonda, con localidades situadas en la parte baja de la distribución de renta, como es el caso de El Ejido, Sanlúcar de Barrameda, Elda y Torrevieja.

"Estos resultados ponen de manifiesto que un nivel elevado de desigualdad puede coexistir tanto con rentas personales medias muy altas como con rentas medias bastante reducidas", añade el informe elaborado por los economistas Miriam Hortas y Jorge Onrubia.

LOS DIEZ MUNICIPIOS MÁS IGUALES

Por su parte, el informe también distingue a los diez municipios con menor desigualdad en 2023, destacando en primer lugar a tres localidades de Barcelona: Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès.

Luego figuran Aranjuez (Madrid), Granollers (Barcleona), Valdemoro (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Coslada (Madrid) y Terrassa (Barcelona).

En cuanto a la progresión de desigualdad entre 2022 y 2023, Fedea asegura que los mayores aumentos del índice de Gini se registraron en Tres Cantos (Madrid), Colmenar Viejo (Madrid), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Rincón de la Victoria (Málaga).