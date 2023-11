El PP acelera la reforma del Reglamento del Senado para dilatar la amnistía y lo lleva al Pleno de mañana

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, ha anunciado que la Mesa del Senado ha incluido en el orden del día del Pleno de este miércoles la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento planteada por el PP para dilatar la ley de amnistía, acelerando así su tramitación para dejarlo aprobado cuánto antes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa del Senado que se encarga de preparar el orden del día del Pleno, Javier Maroto ha explicado que se ha dado de plazo hasta las 12.00 horas del miércoles para que los grupos presenten sus proposiciones alternativas a esta reforma del Reglamento.

Y será en el último punto del orden del día del Pleno de este miércoles cuando se debata y se vote la toma en consideración de esta reforma del Reglamento, que se tramitará de la forma 'exprés' con el objetivo de tenerla lista antes de una eventual aprobación de la ley de amnistía en el Congreso.

Después de la aprobación de la toma en consideración, que se producirá con la mayoría absoluta del PP, se tendrá que reunir la Comisión de Reglamento, abrir un plazo de enmiendas y posteriormente someterlo a Pleno para su aprobación definitiva.

EL PSOE LO LLEVARÁ AL TC

Desde el PSOE, su portavoz en el Senado, Eva Granados, ha anunciado que su grupo lo llevará al Tribunal Constitucional en el caso de que finalmente se acabe aprobando esta reforma del Reglamento.

Además, la portavoz socialista ha denunciado que el PP ha agilizado la tramitación de esta propuesta de reforma del Reglamento hasta el punto de que se ha incluido en el orden del día del Pleno que se celebrará este miércoles.

Al respecto, ha censurado que esta propuesta aún no se ha publicado y no se ha admitido a trámite, denunciando a renglón seguido que los grupos no podrán hacer propuestas alternativas a esta proposición para cambiar el Reglamento.

En este contexto, Maroto ha aprovechado para responder al anuncio del PSOE, lamentando que "simplemente por respeto" a los servicios jurídicos de la Cámara no deberían calificar de inconstitucional esta propuesta.

"Si hubiese visos palmarios de inconstitucionalidad, los letrados no hubiesen permitido semejante calificación", ha reprochado y a su juicio que "confunden" los pasos en el procedimiento y por tanto "se equivocan". "La Mesa lo que ha hecho es seguir escrupulosamente los trámites que dice nuestro reglamento", ha concluido.