El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates y critica el "veto" del PSOE a los grupos privados

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante el mitin en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, a 3 de noviembre de 2026 en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Unanue - Europa Press

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha aceptado que la Academia de Televisión organice los debates electorales entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y ha criticado que el PSOE haya "vetado" a los grupos de comunicación privados para que gestionen estos encuentros.

Así lo han trasladado fuentes del PP, que han explicado que el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha llamado este lunes a la portavoz de campaña socialista, Rebeca Torró, para insistir en la necesidad de facilitar la celebración de dos debates electorales.

Estos encuentros serían un 'cara a cara' la próxima semana, el 16 de noviembre, entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otro en el tramo final de la campaña, el 26 de noviembre, entre los cuatro o cinco principales candidatos de ámbito nacional.

Asimismo, Tellado ha defendido que ambos encuentros fueran organizados por los grupos de comunicación que integran Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, después de que Atresmedia y Mediaset solicitaran formalmente su celebración hace casi un mes.

En este sentido, el PP ha recordado que Sánchez ya aceptó hace tres años participar en un cara a cara como el planteado por Mediaset y en un debate electoral organizado por Atresmedia.

Sin embargo, según las mismas fuentes, Torró ha insistido en rechazar que los grupos de comunicación privados organicen estos encuentros, al tiempo que se no se ha mostrado "partidaria" a la presencia de Podemos en el segundo de los debates.

Ante la falta de acuerdo sobre la participación de los medios privados, el PP ha aceptado finalmente que sea la Academia de Televisión la que organice los debates, con la participación de las direcciones de campaña de los distintos partidos políticos en su diseño.

El partido ya ha trasladado a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, su disposición a mantener una reunión "cuanto antes" para comenzar a negociar los términos de los encuentros.