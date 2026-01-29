El PP acusa al Gobierno de "regularizar inmigrantes al kilo" y avisa a Alegría: sus acciones "le pasarán factura"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de "regularizar inmigrantes al kilo" por interés político, cuando el Ejecutivo está "acorralado" por el accidente ferroviario, y ha advertido de que a la cabeza de lista del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "le van a pasar factura sus acciones" después de su "falsedad e incoherencia".

En este marco, durante su participación en el coloquio organizado por 'Artículo 14', Muñoz ha criticado la política migratoria del Ejecutivo, al que ha acusado de "ceder" por interés político y "regularizar inmigrantes al kilo" sin un plan ni un estudio previo sobre la capacidad de los servicios públicos.

"Tiene que hacerse caso por caso, persona a persona", ha defendido la portavoz del PP, que ha advertido, además, de que la falta de cumplimiento de la ley genera "inseguridad", y que esta "lleva al miedo y el miedo al odio". "Si no queremos una sociedad en la que la gente viva con odio, hay que atajar los problemas", ha subrayado.

Muñoz ha cuestionado también que el Gobierno haya mantenido durante 19 meses una iniciativa sobre inmigración "metida en un cajón" y se haya activado ahora, cuando el Ejecutivo está "acorralado" por el accidente ferroviario. "¿Están utilizando a los inmigrantes para tapar lo que está pasando en los trenes?", se ha preguntado, tras recordar que el Gobierno lleva "siete u ocho años" sin abordar una regularización en profundidad.

En este sentido, ha remarcado que la posición del PP es la misma que la del Partido Popular Europeo y la mayoría de países de la Unión Europea, rechazando tanto las regularizaciones masivas como las deportaciones masivas. "La posición de Vox habla de cuestiones ilegales que no caben en nuestro ordenamiento jurídico", ha añadido mientras insistía en que cualquier regularización debe hacerse "conforme a la ley" y atendiendo también a antecedentes penales y policiales.

LA COMIDA CON SALAZAR PASARÁ FACTURA A PILAR ALEGRÍA

En relación con Alegría, Muñoz ha afirmado que su comportamiento "le va a pasar factura electoral" por sus "incoherencias" y su "falta de tacto con otras mujeres", especialmente tras la publicación de una imagen en la que aparecía comiendo "de colegueo" con el exdirigente socialista Francisco Salazar. "Ir de una cosa y es de otra. La falsedad y la incoherencia, se pagan en política", ha recalcado.

Asimismo, ha reclamado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el "caos" en la gestión de las pulseras antimaltrato y por haber "faltado a la verdad" sobre la información de la que disponía su departamento. "Ha mentido mientras tenía un compañero sentado en el Consejo de Ministros que contrataba a mujeres prostituidas con dinero público en empresas públicas", ha denunciado.

Muñoz también ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de "mentir reiteradamente" en sus comparecencias públicas tras el accidente ferroviario de Adamuz, y ha sostenido que "debería haber dimitido por ello". Además, ha reprochado al Gobierno que haya tratado de "instalar un relato que no era cierto" para eludir posibles negligencias en el mantenimiento de las vías.

En este contexto, la dirigente 'popular' ha subrayado que existen "dos tipos de responsabilidades, las políticas y las jurídicas", y ha insistido en que, al margen de las investigaciones judiciales en curso, la responsabilidad política del Ministerio de Transportes es "evidente".

Asimismo, Muñoz ha criticado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el siniestro y ha reprochado al Ejecutivo que no se haya puesto en contacto con el principal partido de la oposición para informar sobre la evolución de la crisis. "No supimos dónde estaba el presidente mientras el ministro seguía dando versiones contradictorias", ha lamentado.

La portavoz del PP ha anunciado además que su grupo parlamentario registrará "una batería de iniciativas" en el Congreso para exigir explicaciones al Gobierno sobre las tensiones en Adif con la reapertura del AVE a Marid-Sevilla, mientras ha cuestionado si "Óscar Puente habló sin saber".

RECLAMA ELECCIONES Y NO MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, Muñoz ha recordado que el Ejecutivo lleva "casi tres años" sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. "Es incomprensible que se pretenda gobernar toda una legislatura así", ha advertido, mientras ha subrayado que en "cualquier país de Europa" una situación así "ya habría abocado a elecciones".

Preguntada por una posible moción de censura, Muñoz ha señalado que se trata de "un instrumento constitucional" al que no hay que cerrarse, aunque ha reconocido que "en estos momentos no existe una mayoría parlamentaria" para sacarla adelante. "Solo hubo una mayoría para investir a Pedro Sánchez, pero no para gobernar", ha insistido.

No obstante, ha asegurado que el PP mantiene contactos "con todos los grupos parlamentarios, salvo con EH Bildu", y ha defendido que, ante el bloqueo actual, "lo lógico sería devolver la palabra a los españoles".