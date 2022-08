El PP acusa a los gobiernos central y catalán de "abandonar" a las víctimas del 17-A y reclama que las atiendan

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha exigido este miércoles al Gobierno y al Ejecutivo catalán atención a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 porque han sido "abandonadas", cuando se cumple el quinto aniversario de los ataques.

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, González Pons ha asegurado que "más de la mitad de las víctimas" de los atentados "todavía no saben que lo son" y "todavía no han sido reconocidas como víctimas", por lo que no se benefician de las prestaciones y ayudas a las que tienen derecho "porque las administraciones no han hecho el esfuerzo de localizarlas".

Subrayando que las víctimas han sido "abandonadas", ha recordado que "se sabe quienes son", al tiempo que ha afeado que ambos ejecutivos "no se han acordado" de estas personas en cinco años, "ni siquiera para llamarles por teléfono y decirles que son víctimas".

"Yo tengo un recuerdo para las víctimas, pero exijo al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que lo tengan también y que hoy (haya) menos palabras sobre el atentado y más acción y más atención a las víctimas", ha remachado.

Los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 y 18 de agosto de 2017 provocaron 16 muertos y más de un centenar de heridos de 24 nacionalidades. La sentencia del caso reconoce a 350 víctimas de los hechos por heridas físicas o daños psicológicos, pero a día de hoy la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por el Terrorismo (Uavat) todavía no ha logrado contactar con unas 250 de ellas para comunicarles que la sentencia les ha reconocido.