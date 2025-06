Tellado justifica la denuncia contra Díez ante las informaciones de "extrema gravedad": "Es nuestra obligación, somos la oposición"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al PSOE de frenar con "triquiñuelas" y "tácticas dilatorias" la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno de la Cámara que ha solicitado el Grupo Popular con el objetivo de aclarar las "informaciones de extrema gravedad" relacionadas sobre la exconcejal socialista Leire Díez.

Tellado considera que lo que están conociendo evidencia que están "ante un caso de guerra sucia" contra magistrados, fiscales y miembros de la UCO para "obstruir la acción de la justicia". "Si el Gobierno no tiene nada que ocultar, Sánchez tiene aquí una tribuna para demostrarlo. Pero cuando huye, lo que está haciendo es ratificar que hay algo", ha enfatizado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha criticado que la Mesa del Congreso, "capitaneada" por la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, se haya "negado a calificar" la comparecencia de Sánchez y lo haya "aplazado a la próxima semana".

Según Tellado, se trata de "tácticas dilatorias" para "evitar que la Junta de portavoces de la próxima semana pueda meterla en el orden del día del próximo Pleno", después de que "un partido como ERC haya anunciado públicamente que apoya la solicitud de comparecencia" del Grupo Popular.

Los republicanos reclaman explicaciones al jefe del Ejecutivo y también Podemos ha exigido a Sánchez que comparezca por el caso Leire Díez, sin descartar apoyar la petición del PP si se niega. Por lo pronto, fuentes del Grupo Popular han avanzado que pedirá una reunión de la Mesa del Congreso este jueves para que se trate la solicitud del PP.

ACUSA A ARMENGOL DE ACTUAR COMO "ÁRBITRO COMPRADO"

El dirigente del PP ha criticado que Armengol se escude en que no había una "reunión formal" de la Mesa del Congreso pero ha subrayado que "hace solo un mes calificaron otra solicitud de comparecencia de Sánchez sin reunión formal" de ese órgano sobre el apagón del 28 de abril. En ese caso, el propio Gobierno había pedido esa comparecencia a petición propia.

"Una vez más, Francina Armengol actuando como árbitro comprado, poniendo al Congreso como escudo para proteger a su jefe, a Pedro Sánchez. Vaya calamidad de presidenta del Congreso que tenemos. La realidad es que los Sánchez están huidos. Los Sánchez están huidos, están a la fuga", han asegurado.

Según Tellado, usan esas tácticas para evitar que comparezca un Gobierno "huido" y "forajido". "El problema de las cloacas del Partido Socialista es que Leire Díez no encontró nada sucio sobre los agentes de la UCO, sobre los agentes de la Guardia Civil. Y como no han encontrado nada, se lo han tenido que inventar", ha manifestado.

El dirigente del PP ha justificado la denuncia que ha presentado el PP contra Leire Díez ante la Fiscalía Anticorrupción dadas las informaciones de "extrema gravedad" que se están conociendo y que, a su juicio, evidencian que están ante "un caso de guerra sucia".

"Somos el primer partido de España, somos el primer partido de la oposición y era nuestra obligación denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción toda esta cuestión que afecta a la señora Leire Díez y a la vinculación de la dirección del PSOE en este caso", ha dicho, para pedir al Gobierno aclarar si esta militante socialista "era un lobo solitario que actuaba por su cuenta o estaba dirigida por el número 2 del PSOE, Santos Cerdán".

ANIMA A SECUNDAR LA PROTESTA DEL PP

Según el portavoz del PP, la forma de actuar que están conociendo "tiene un nombre y se llama pura mafia". Y ante eso, ha proseguido, el PP llama a "rebelarse" a los ciudadanos y les anima a secundar este domingo la protesta que ha convocado el PP en la Plaza de España de Madrid.

"Yo estoy seguro que la gran mayoría de la población española, sea de izquierdas o de derechas, no quiere un Gobierno que se comporte así. No lo quieren. No quiere un gobierno que cuando se detecta un caso de corrupción lo que haga sea arremeter contra quien lo investiga. No quiere un gobierno que les mienta, que les tome el pelo y que les haga tragar con argumentos absurdos", ha enfatizado.

Tellado ha explicado que el PP no convoca a partidos sino a ciudadanos "que están hartos de que cada día, cuando encienden la tele, se encuentren con un nuevo escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez. "Los ciudadanos están hartos de tanta mugre en la política española", ha dicho, para añadir que "el nivel de indignidad ha rebosado el vaso de la paciencia de la sociedad".

ACUSA AL GOBIERNO DE DIFUNDIR UNA INFORMACIÓN "FALSA A SABIENDAS"

Además, Tellado ha criticado que varios ministros del Gobierno hayan sido "cazados, difundiendo una información totalmente falsa y a sabiendas", en alusión al "bulo" acerca de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez.

Tellado ha afirmado que a día de hoy "ninguno de ellos ha rectificado todavía". "El Gobierno que pasa el día llamando bulos o desinformaciones a cualquier información que sea mínimamente crítica con ellos, le han visto todos los españoles inventándose una patraña de manual", ha denunciado.

En este punto, el dirigente del PP ha anunciado que su partido ha registrado una iniciativa pidiendo que, "si no rectifican los ministros, sean inmediatamente cesados por la persona que les ha nombrado".

Asimismo, Tellado ha pedido explicaciones a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a raíz de la información publicada por la cadena COPE acerca de que Leire Díez recibió llamadas de la directora de la Benemérita durante la reunión que mantuvo con el agente imputado por el caso Koldo, Rubén Villalba. Según ese medio, en esa reunión Díez buscaba información tóxica para desprestigiar a la UCO y así tratar de frenar las informaciones judiciales que afectan al Gobierno de Sánchez.