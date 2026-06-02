El PP acusa al PSOE de pasar de no saber quién es Leire Díez a admitir que le pagó 45.000 euros: "Miente más que habla"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este martes que el PSOE haya pasado de decir que no sabía quién es Leire Díez a reconocer que le pagó 45.000 euros. A su entender, en el Partido Socialista "mienten más que hablan".

Así se ha pronunciado después de que el PSOE haya reconocido que pagó 44.859 euros a Leire Díez como asesora de comunicación del partido en Cantabria entre 2015 y 2017, frente a los 15.612 euros que ya había admitido ante el juez de Plaza de Castilla que investiga a la exmilitante socialista por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Muñoz ha censurado los cambios de versión del Partido Socialista con Leire Díez, ya que, según ha dicho, ha pasado de decir que no sabe quién es a admitir que la tuvo en nómina también en 2015 y 2016, no solo en el año 2017.

"Primero: no sabemos quién es esta señora, nunca ha estado en Ferraz, es una pequeña Nicolás; Segundo: sólo le pagamos 15.000euro y sólo la contratamos en 2017; Tercero: bueno vale, ahora reconocemos que también le pagamos 45.000euro y que la tuvimos en nómina en 2015 y 2016", ha enfatizado.

La portavoz de los 'populares' en el Congreso ha acusado a los socialistas de "mentir". "¿Qué va a ser lo siguiente? Mienten más que hablan", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

ESCRITO DEL PSOE AL JUEZ

A través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE ha elevado a casi 45.000 euros los pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria en 2015 y 2017.

En concreto, el PSOE comunica al juez Arturo Zamarriego que ha revisado la documentación contable de los socialistas cántabros y ha comprobado que Díez no solo prestó servicios como asesora técnica de comunicación en 2017, como ya había reconocido, sino que lo hizo desde 2015 y "en calidad de trabajadora autónoma dependiente". Según detalla, Díez trabajó para ellos en Cantabria desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017, así como entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año.

El PSOE comunicó el pasado diciembre al Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid un pago total de 15.612 euros brutos a la exmilitante por servicios durante 2017 en Cantabria, donde fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista, según indicó.