PP acusa a Puente de "mentir" sobre la renovación "completa" de la vía y las auscultaciones: "Debe dimitir"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "mentir" tras al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) por sus declaraciones hablando de una renovación "completa" de la vía y sobre la fecha de las auscultaciones en la vías que se habían hecho en las vías. A su entender, debería dimitir.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha calificado de "anómalo" que Puente siga siendo ministro de Transportes cuando debería haber sido "cesado inmediatamente" y no formar parte del Consejo de Ministros que se celebra esta martes.

La dirigente del PP ha afirmado que el ministro ha comparecido y dado entrevistas a los medios pero no para "dar información veraz a los españoles" sino para "intentar generar un relato y evitar la responsabilidad del Gobierno". En su opinión, es "gravísimo".

"Óscar Puente ha mentido, no lo digo yo, lo ha dicho la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), que no entiende por qué el ministro ha estado durante varios días, reiteradamente, diciendo que había habido una renovación completa de la vía cuando no era así", ha enfatizado.

Además, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que el ministro debería dimitir porque "mintió en la fecha sobre las auscultaciones que se habían hecho en las vías, dando fechas completamente distintas".

CRITICA LAS "TRIQUINUELAS" DEL GOBIERNO AL ACUMULAR VARIOS TEMAS

Asimismo, Muñoz ha asegurado que es "completamente incomprensible" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no haya aprovechado el Pleno extraordinario que se celebra este martes para informar en sede parlamentaria sobre la tragedia de Adamuz.

La dirigente del PP ha criticado que esa comparecencia de Sánchez ante el Pleno no se vaya a producir hasta el 11 de febrero y acumulada a otros asuntos internacionales, algo que, a su juicio, evidencia una "falta de empatía absoluta" utilizando sus habituales "triquiñuelas" al "mezclar" varios temas para "diluir" esa comparecencia.

"Va a comparecer antes en el Parlamento de Andalucía un consejero que no tenía ninguna competencia en las líneas férreas que el Gobierno de España, que sí las tenía", ha criticado Muñoz, que cree que es una muestra de cómo el Gobierno "no quiere comparecer" en sede parlamentaria.