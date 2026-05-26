El PP acusa a los socios del PSOE de "comerse la corrupción" de Sánchez para que "no gobierne" Feijóo: "Son integristas"

1090388.1.260.149.20260526144039 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes a los socios del PSOE de estar dispuestos a "comerse la corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que "no gobierne" el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. A su entender, "no son sectarios, son ya integristas".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha criticado que los aliados parlamentarios de Sánchez vayan a "aceptar y asumir toda esta corrupción para que siga en el poder alguien que ni siquiera gobierna". Y todo, ha proseguido, porque "no quieren" que gobierne el PP, a pesar de que "es lo que votan los españoles".

"Es de una falta democrática absoluta decir que me como la corrupción del Gobierno porque no quiero que gobierne el PP. Esto va más allá del sectarismo. Es un argumento incomprensible", ha abundado.

Muñoz ha indicado que hoy España podría tener un Ejecutivo centrado en ocuparse de los problemas de los ciudadanos pero es un Gobierno "solo centrado en la corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido y de su familia.

La dirigente del PP ha asegurado que su partido se pregunta qué "sacan a cambio los que sostienen todo esto" porque no hay "reformas" ni Presupuestos, dado que la legislatura está "paralizada". Según ha añadido, llevan tres años en los que el Gobierno solo se dedica a "defenderse de la corrupción".

CREE QUE LOS ALIADOS DEL PSOE "YA SE ESTÁN RETRATANDO"

Muñoz ha indicado que los socios del PSOE "ya se están retratando". "¿Qué más retrato queremos? Están apoyando a un Gobierno corrupto", ha dicho, para añadir que ellos mismos lo están "diciendo públicamente" y descartando una moción de censura.

Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a liderar esa moción de censura pese a no tener apoyos --dado que Junts ha dicho que no la apoyará y el PNV lo que pide es elecciones este año--, Muñoz ha advertido a los aliados del PSOE que "toda esta corrupción" que rodea a Sánchez "ya les está pasando factura" como, a su juicio, se ve en las elecciones que se está celebrando en España.

"Tienen que preguntarles a ellos si están dispuestos a sucumbir electoralmente por sostener a un Gobierno que no gobierna y que está rodeado de corrupción, el Gobierno más corrupto de la democracia", ha recalcado.

RECUERDA QUE AL PP LE FALTAN "CUATRO VOTOS" PARA LA MOCIÓN

En cuanto a si el PP ha hablado con los socios del PSOE estos días para explorar esa posible moción de censura, la portavoz del Grupo Popular ha rechazado contactos para ese asunto y ha dicho que conversa con ellos por "las cuestiones habituales y ordinarias de la Cámara".

"El PP lo ha dicho en multitud de ocasiones. Nos faltan cuatro votos. Nos parece que todo lo que está ocurriendo en España es impresentable. Nos parece que en un país sano, democráticamente, no debería hacer falta ni moción de censura", ha resaltado.

En este sentido, ha reiterado que "lo lógico" es que "hubiese actuaciones" y los socios actuaran, pero "son ellos los que tienen que decidir". A si entender, "hay que ser coherente en la vida". "Y si es incomprensible que Sánchez llegue, tienes que hacer todo lo posible para que no llegue, dentro de los márgenes de la ley, por supuesto", ha aseverado.

LAS JOYAS EN EL DESPACHO DE ZAPATERO: "LO TENDRÁ QUE EXPLICAR"

Después de que la Policía haya incautado relojes, collares, pulseras y otras joyas de la caja fuerte de Zapatero en el registro de su despacho, Muñoz ha señalado que "resulta sorprendente" y ha recordado que su familia "era muy humilde". "Pero que esto forma parte de una herencia que ha recibido. No sé, en fin, lo tendrá que explicar él ante el juzgado", ha añadido.

La dirigente del PP ha subrayado que Zapatero se "vendió" como "la persona del talante" que durante años ha dado "lecciones de moral a todo el mundo" y que "iba por los mítines diciendo que un buen socialista tenía poco y daba todo". "A Zapatero nos lo vendieron como un Bambi pero ha resultado ser un zorro, tal y como lo llamaban sus compañeros de la trama", ha enfatizado.

Además, ha aludido al hecho de que el expresidente haya pedido aplazar su declaración ante el juez --prevista en principio el día 2 y que ahora será en la segunda quincena de junio-- y ha dicho no entender "muy bien" esa petición de aplazamiento "cuando tienes todo para acreditar que todo lo que se dice sobre ti es falso". "Es estrategia procesal y yo la respeto como no podría ser de otra manera", ha apostillado.

¿REGULARSE MEJOR LOS GRUPOS DE INTERÉS? En cuanto a si cree que deberían regularse mejor los grupos de interés o lobbis a raíz del caso que afecta a Zapatero, Muñoz ha criticado que los socios recurran ahora al "escapismo" usando la legislación de los lobbis. "Esto lleva aquí en este Parlamento varios meses y está parado y ahora recuperan que se puede legislar", ha manifestado.

Dicho esto, ha indicado que ella quería "diferenciar" el "ejercicio del lobby" del "ejercicio de los comisionistas". Según ha añadido, el primero es "perfectamente legal" y "regulado en la UE y en Estados Unidos".

"Aquí en España lo podemos volver a regular, pero es que los comisionistas son otra cosa. Es pagar a alguien para que coaccione o para que cambie el sentido de un funcionario público a cambio de un resultado. Eso es de lo que se está intentando investigar al señor Zapatero, no de hacer lobby, de ser un comisionista", ha afirmado.

En este punto, ha criticado además que haya portavoces que intentan "ensuciar" a otros expresidentes y ha añadido que si tienen información lo que deben hacer es "ir a los tribunales" en vez de "ensuciar el nombre de gente honrada que no está siendo investigada".

"Esto de intentar ensuciar a todos para intentar salvar la cara a Zapatero, es que es una técnica muy vieja de la izquierda", ha manifestado, para admitir que se puede mejorar la ley para regular los grupos de interés pero no se puede confundir esa actividad, que es "respetable", con la de los comisionistas.

A preguntas de los medios, Muñoz se ha referido a la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado con la que le han atacado Sánchez y el PSOE en numerosas ocasiones y ha preguntado si intentan "empatar". "De verdad, da hasta risa, por no decir pena, ver al presidente del Gobierno con todo lo que tiene, intentar empatar con esa foto de hace más de 20 años", ha finalizado.