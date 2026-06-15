El PP acusa a Zapatero de "enredar" con el origen de sus joyas y "esparcir sospechas" sobre otros expresidentes

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de querer "enredar" pidiendo un aplazamiento de su declaración sobre las joyas que se le han incautado y de intentar "esparcir sospechas" sobre otros ministros o expresidentes: Es una "falta de vergüenza y decoro absoluto".

Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' que en su declaración prevista para este miércoles como investigado sólo se le interrogue respecto a su presunto papel en el rescate de la aerolínea, pero no sobre las joyas intervenidas en su despacho, ya que considera necesario más tiempo para poder preparar su defensa.

A la entrada de la jornada 'La Justicia en el siglo XXI: Un año de la Ley de Eficiencia' que se celebra en el Congreso, Muñoz ha dicho no entender por qué Zapatero ha pedido más tiempo al juez para justificar la procedencia de dichas joyas teniendo en cuenta, ha apuntado, que "él tenía tan claro de dónde eran".

"Es todo una forma de enredar", ha resumido la dirigente 'popular', quien sostiene que el expresidente va a tener que dar "muchas explicaciones" porque "ha mentido a mucha gente: a su partido, a sus compañeros, a los militantes y a los españoles.

TIENE QUE DECLARAR LAS JOYAS POR INCREMENTO PATRIMONIAL

Preguntada sobre si cree que hay que tributar las joyas como las que Zapatero dice que le regalaron, Muñoz ha respondido que "no es cuestión" de lo que ella crea, sino de "lo que dice la ley" para añadir, a renglón seguido, que "obviamente" el incremento de patrimonio hay que declararlo.

En este punto, Muñoz ha reprochado a Zapatero que recientemente asegurase que ser socialista era ser "muy humilde" y tener "poco dinero" o que "hace poco" dijese en el Senado que tenía "tan poco patrimonio que no tenía que declararlo". "Ya hemos visto que es mentira y se le ha pillado varias mentiras", ha insistido.

Es más, ha criticado que el entorno de Zapatero esté ahora planteando como algo normal que a algún ministro o presidente le regalen joyas. "Esto de intentar esparcir como si hubiera sospechas sobre el resto de ministros o el resto de presidentes me parece de verdad una falta de vergüenza y decoro absoluto", ha manifestado.

Según ha abundado, Zapatero tiene que dar cuenta de por qué tenía unas joyas que no había declarado, quién se las dio y a cambio de qué", además de explicar "todos los amaños y el tráfico de influencias por el que también está siendo juzgado".

LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES DE LA UCO, "DEMOLEDORAS"

Además, la dirigente del PP ha tildado de "demoledoras" las informaciones conocidas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este lunes sobre el caso Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE'.

Así, ha citado cómo el PSOE pagaba a esa exmilitante y cómo el exsecretario de Organización de este partido Santos Cerdán "la mano derecha de Sánchez, daba orden de que todos los gastos de Leire se pagaran". "Ha habido pagos con dinero que no está justificado" y que "no aparece en las auditorías que hace el PSOE", ha destacado Muñoz, subrayando que "el PSOE tiene un problema" y preguntándose "cómo saldrá de ésta".