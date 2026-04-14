El PP afea que Bolaños critique al juez Peinado: confunde el Ministerio de Justicia con la comunicación de Ferraz

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, interviene durante una acto, en Palo Alto, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afeado este martes que el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, critique al juez Peinado, que ha procesado por cuatro delitos a la mujer del presidente, Begoña Gómez, al tiempo que ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo hiciera durante el juicio entre su pareja y el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo justifica en que se trató de un ataque político directo por parte del fiscal general contra ella por orden del Gobierno.

Así lo ha aseverado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que siente "rubor" al escuchar que el Ejecutivo valore las decisiones del juez Juan Carlos Peinado en los diferentes procesos en los que está involucrada la mujer del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El Gobierno insiste en que no hay nada, critica al juez Peinado, sugiere parcialidad y habla de vergüenza", ha recalcado sobre lo que considera una "opinión personal" de Bolaños, a quién acusa de haber "confundido el Ministerio de Justicia con el departamento de comunicación de Ferraz".

Al hilo, ha asegurado que el ministro ha hablado así de la decisión judicial de procesar a Begoña Gómez, porque se trata de la mujer de Sánchez, aseverando que si no estuviese casada con el presidente "no se hubiera expresado en esos términos".

PIDEN RESPETO PARA LA JUSTICIA

Por eso, ha insistido en que el PP va a "respetar siempre" al poder judicial y sus decisiones que "afecten a cualquier ciudadano", al tiempo que ha defendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid hablase de lo que "le parezca oportuno" en el juicio entre su pareja, Alberto González Amador, y García Ortiz.

"Estamos hablando de un ataque político directo por parte del fiscal general del Estado contra la líder territorial del partido de la oposición por orden del Gobierno", ha detallado la 'popular' respecto a las publicaciones que pudiera haber hecho Ayuso durante el juicio del exfiscal general por revelación de secretos, por el que finalmente fue condenado a dos años de inhabilitación por desvelar información sobre González Amador.

Dicho esto, ha reiterado que "en términos generales" está muy de acuerdo con que todas las fuerzas políticas respeten a los demás poderes del Estado. "Porque flaco favor nos hacemos como democracia", ha deslizado.

Así, ha concluido mostrando su asombro con las "opiniones tan fuertes" que tiene el Ejecutivo con un juicio que aún está abierto y del que solo se conoce el auto de procesamiento.

LA VALORACIÓN DE LOS TESTIGOS EN 'KITCHEN' ES RESPONSABILIDAD DEL JUEZ

En otro orden de cosas, interpelada por el 'caso Kitchen' y las declaraciones del responsable de la investigación policial de la operación en las que dice que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como 'El Asturiano' o 'El Barbas', Ezcurra ha evitado hacer valoraciones.

"No me corresponde a mí, vicesecretaria del PP, valorar las testificales en la fase de juicio oral", ha opinado sobre el proceso que tendrá lugar hasta el 30 de junio en la Audiencia Nacional y por el que pasarán más de un centenar de declarantes. "Los testigos pueden decir lo que les parezca oportuno", ha agregado.

De este modo, ha concluido asegurando que el papel de los políticos es el de "evaluar lo que digan los jueces una vez que la sentencia tenga fuerza de cosa".