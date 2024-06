El PP afea a Robles "falta de transparencia" en el acuerdo con Ucrania y esta replica que "está colgado" en internet

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión plenaria, en el Senado. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado este martes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "falta de transparencia" del Gobierno en el acuerdo de cooperación firmado con Ucrania y la titular del departamento le ha contestado que el documento "está colgado" en la página web de Moncloa.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el senador 'popular' José Manuel Rey Varela ha recriminado a la ministra la "opacidad" y "la falta de transparencia" con la que, a su juicio, ha obrado el Ejecutivo en este caso, puesto que el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 1.130 millones para equipamiento militar de los que mil se destinaron a Ucrania en virtud del acuerdo.

Eso no estaba especificado en la referencia de la reunión del Gobierno de aquel día. "No se concretaron unidades, programas y tampoco la participación estratégica de la industria española de la defensa", ha recordado Rey Varela.

Así, ha inquirido a Robles sobre el motivo de que el Gobierno no sometiera el acuerdo a la autorización de las Cortes, además de preguntarle por "quién decidió las compras de material" y el período de ejecución del mismo. "No sé si tienen miedo a cumplir la Constitución y contar con las Cortes, no enfadar a sus socios y mantenerse en el poder", ha acusado el senador.

De su lado, Robles ha contestado que el Gobierno ha actuado con "transparencia máxima" y que "el acuerdo está colgado en la web de Moncloa". En esta línea, ha dicho al senador que, si lo consulta, verá que no se trata de un acuerdo militar, sino de cooperación en los ámbitos de la seguridad y la defensa.

"Aunque la parte militar tiene importancia, es mucho más amplio", ha ahondado, antes de pedir al PP "sentido de Estado" para "apoyar sin fisuras" el respaldo que España presta a Ucrania en el marco de la invasión rusa en coordinación con los aliados de la OTAN y la Unión Europea (UE).