El PP afirma que el Rey emérito debería tributar en España si regresa y critica al hermano de Sánchez por no hacerlo

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado este viernes que el Rey emérito debería pagar impuestos en España en el caso de que regrese a residir al país y ha criticado que debería hacer lo mismo el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de "residir en un sitio, cobrar por un puesto a dedo y no tributar".

Así se ha pronunciado la portavoz del PP al ser preguntada en una rueda de prensa en la Cámara Alta después de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, considerara "deseable" que pudiera regresar a España Juan Carlos I desde su exilio tras la desclasificación de los archivos del 23F.

Asimismo, desde Zarzuela aclaró que esa decisión era "personal" y este viernes han puntualizado que, en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país.

En este marco, García ha reafirmado su apoyo al mensaje de la Casa Real, reiterando que lo "lógico" es que si Juan Carlos I decidiera residir en España, debería pagar en el país. "Es obvio que cualquier residente tendría que pagar impuestos en España", ha puntualizado la 'popular'.

Asimismo, García ha cargado contra el hermano del presidente del Ejecutivo por su situación fiscal y le ha acusado de "residir en un sitio, cobrar por un puesto a dedo y no tributar".

Además, la 'popular' ha aclarado que Feijóo dijo lo que piensa "la inmensa mayoría de los españoles". "Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir, por ejemplo, fuera de España", ha señalado, para añadir que "nadie lo entendería, o al menos nosotros no lo entenderíamos".