El PP alerta de que los decretos de vivienda potenciarán la "inquiokupación" y "una ola de recursos" en los tribunales

Archivo - (Foto de ARCHIVO)El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha alertado este jueves de que los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno que se someten a convalidación este viernes en el Pleno del Congreso van a potenciar la "inquiokupación", al tiempo que van a provocar una "ola de recursos" en los tribunales. Según los 'populares', la "inseguridad jurídica es máxima".

"Estos dos decretos lo que traerán es confrontación, generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino y, además, potenciará la inquiokupación", ha declarado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, tras un encuentro informativo en la sede del PP junto a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Bravo ha confirmado que el Grupo Popular votará en contra de los dos decretos como avanzó este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Nuestro voto es no porque queremos proteger al conjunto de españoles", ha manifestado.

"SÁNCHEZ ES EL PROBLEMA"

El responsable de Vivienda del PP ha subrayado que su partido no se conforma con decir 'no' a las medidas del Gobierno sino que "lleva tres años" poniendo propuestas sobre vivienda encima de la mesa.

En primer lugar, ha defendido construir viviendas y ha recordado la promesa de Feijóo de crear "un millón de viviendas" en una legislatura si llega al Palacio de la Moncloa. Además, ha señalado que "hay que simplificar y reducir trámites" y ha recordado que son medidas que se recogen en la Ley del Suelo y la Ley Antiokupas que presentó su partido y está registrada en el Congreso.

Bravo ha señalado que además hay que "ayudar a las familias a que puedan acceder con incentivos fiscales, con ayudas directas, para que realmente la vivienda sea una opción". "El que ha generado todos los problemas no puede ser la solución. Sánchez es el problema", ha resaltado.

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