El PP anima a secundar las concentraciones de apoyo a Ceuta y ve "lamentable" que el PSOE frene a sus alcaldes

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha animado a secundar este miércoles las concentraciones de apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio y ha calificado de "lamentable" que el PSOE se desmarque de esa convocatoria y frene a sus alcaldes.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha señalado que esas movilizaciones son "para defender Ceuta y a los ceutíes" y "para decirle al Gobierno que su prioridad tiene que ser defender a España y no a terceros países".

Muñoz ha asegurado que "alcaldes del PSOE han decidido rebelarse contra las órdenes del PSOE y van a ir" a esos actos o "van a convocar concentraciones para que todos los españoles de sus municipios puedan mostrar públicamente su apoyo" a los ceutíes.

"Por eso insistimos en llamar a todos los españoles a esas concentraciones, que son para defender a Ceuta y a los ceutíes, no para otra cosa", ha enfatizado, para añadir que si Pedro Sánchez "no quiere responder a lo que ha sucedido en Ceuta, el pueblo español sí".

En este sentido, la dirigente del PP ha afirmado que los españoles "son libres", no están "chantajeados ni amenazados" y no tienen "miedo a defender" la patria. "Si el Gobierno tiene miedo de enfadar a alguien, que explique por qué y a quién", ha resaltado.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, concentraciones frente a todos los ayuntamientos de España en apoyo a Ceuta. Los socialistas han criticado la iniciativa y se han desmarcado de la misma alegando una "utilización partidista".

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ EN EL CONGRESO

Además, Ester Muñoz ha señalado que Sánchez, en su comparecencia ante el Pleno del Congreso el próximo jueves, tendrá que explicar por qué defiende "más los intereses de un tercer Estado que los de España", en alusión a Marruecos.

A su entender, el presidente del Gobierno tendrá que aclarar en la Cámara Baja "quién ha atacado España", qué información tenían los servicios de inteligencia, qué medidas se están tomando para evitar que vuelva a ocurrir y "qué colaboración está prestando Marruecos", ante las versiones contradictorias que, a su juicio, han ofrecido sus ministros.

La dirigente del PP ha recordado que su partido lleva semanas demandando las explicaciones de Sánchez y ofreciendo soluciones, como "la declaración de Seguridad e Interés Nacional, designar un mando único o solicitar la ayuda de Frontex".

DICE QUE EN CEUTA NO HA FALLADO EL ESTADO SINO EL GOBIERNO

La portavoz parlamentaria del PP ha resaltado que en Ceuta "no ha fallado el Estado", sino el Gobierno. A su entender, ha fallado "un presidente del Gobierno español que ha decidido abdicar de sus responsabilidades" al primar sus vacaciones "a defender España". "Claro que un presidente puede tener vacaciones, lo que no puede es tenerlas en medio de una crisis de Estado", ha exclamado.

Asimismo, Muñoz ha reclamado al Ejecutivo que dé luz verde al debate de la reforma de la Ley de Extranjería propuesta hace meses por el PP y ha criticado que se encuentre bloqueada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. "Vamos a perder otro mes más solo porque el Gobierno es incapaz de aceptar que el PP siempre lleva las soluciones por delante y va a ser incapaz de aprobar algo que ha propuesto el PP", ha aseverado.

RESPONDE A VOX: NO ESTÁN AHORA PARA "MANIOBRAS POLÍTICAS" EN CEUTA

Después de que Vox haya pedido al presidente ceutí, Juan Vivas, que deje de apoyarse en los socialistas de Ceuta, Muñoz ha recalcado que la ciudad autónoma no está ahora para "maniobras políticas" porque el "primer problema fundamental que tiene es de orden público y de seguridad".

"Y por tanto, cálculos políticos en estos momentos a mí me parece que no es para lo que está la ciudad", ha enfatizado, para poner en valor la unidad política que se está viendo estas semanas en la Asamblea de Ceuta. En este punto, ha destacado la "valentía" de cargos socialistas que "anteponen Ceuta a sus intereses partidistas".