PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre la "corrupción directiva, financiera y patrimonial" de RTVE

1074045.1.260.149.20260330140053 Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. - PP / CEDIDA - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado que su grupo impulsará la creación de una comisión de investigación en la Cámara Alta sobre la "corrupción directiva, financiera y patrimonial" de Radiotelevisión Española (RTVE), con el objetivo de "rescatar y regenerar" este servicio público.

Así lo ha trasladado en una comparecencia a los medios en la que la portavoz 'popular' ha señalado directamente al presidente de RTVE, José Pablo López, como "responsable de la ocultación y minimización" de informaciones sobre causas de corrupción que afectan al entorno del jefe del Ejecutivo.

En este contexto, García ha avanzado que la comisión podrá citar a expertos y no ha descartado la comparecencia de profesionales del ámbito periodístico, al tiempo que ha indicado que la relación definitiva de comparecientes se concretará en la presentación del plan de trabajo. Asimismo, ha precisado que esta iniciativa será elevada al pleno del Senado de la próxima semana para su debate y votación.

La dirigente 'popular' ha sostenido que la corporación pública "ha dejado de ser la televisión al servicio de todos para ser una radiotelevisión hecha a medida de Pedro Sánchez", y ha vinculado esta situación con un supuesto deterioro de la "calidad" informativa y de la "reputación" de la entidad.

Ante esto, García ha señalado que la situación de RTVE ha sido recogida en informes del Consejo de Informativos y ha advertido de que su gestión también está siendo objeto de seguimiento por parte de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo.

Además, ha criticado la situación económica de la corporación pública, que ha descrito como "al borde de la quiebra", y ha asegurado que RTVE ha devuelto más de 30 millones de euros de fondos europeos, además de abonar 1,3 millones en intereses, así como registrar pérdidas superiores al millón de euros por el incumplimiento de un contrato.

A su juicio, esta situación responde a una "gestión negligente" sostenida mediante "ingeniería contable" y acompañada, según ha denunciado, del desmantelamiento de los controles internos y de mecanismos de supervisión destinados a prevenir irregularidades.

Además, la 'popular' ha denunciado lo que ha calificado como el "gran fraude de las oposiciones" en la corporación pública, después de que, según ha recordado, tuvieran que repetirse por irregularidades "por primera vez en la historia", lo que, a su juicio, evidencia que RTVE se ha convertido en "una agencia de colocación al servicio del poder".

Por último, ha criticado la externalización de contenidos informativos "bajo el disfraz del infoentretenimiento", así como la supuesta existencia de "listas negras" y la "purga de voces independientes", circunstancias que, según ha advertido, estarían "perjudicando" directamente a los trabajadores de la corporación.