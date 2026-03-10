El PP apoya a Von der Leyen: "Europa no tiene que quedarse llorando en una esquina porque no se cumplan las normas"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP considera "obvia" la reflexión de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, de que Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas. Así lo ha afirmado su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, quien interpreta que lo que sostiene la conservadora alemana es que Europa no "tiene que quedarse llorando en una esquina" porque otros actores no cumplan las normas que venían rigiendo las relaciones internacionales.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha defendido que lo que dijo Von der Leyen es "de perogrullo" porque "es evidente que el mundo ha cambiado". A su juicio, "si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponer esas normas" pero "en estos momentos la Unión Europea no tiene la capacidad de imponer esas normas".

Según Muñoz, la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero no tiene "capacidad" ni "influencia" para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo".

Para avalar su tesis, se ha referido al ataque de Rusia contra Ucrania, a sus constantes "amenazas" a la Unión Europea y al hecho de que Irán esté "atacando a países que no tienen nada que ver con el conflicto en estos momentos", pero no ha mencionado expresamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

MIENTRAS SE REARMABAN LA UE ESTABA CON LOS TAPONES

Muñoz ha subrayado que "por supuesto" que el PP quiere un mundo con normas y multilateral y que está en contra de la guerra, pero que eso no implica que otros actores del panorama internacional estén en la misma posición porque no es así.

"Mientras otros países se rearmaban, Europa ha estado en otras cuestiones: cerrando minas, acabando con explotaciones ganaderas, o con medidas para que el tapón no se quite de la botella", ha deslizado, incidiendo en que, mientras eso sucedía el mundo cambiaba y ya no tiene nada que ver con el de 1989 cuando cayó el Muro de Berlín.