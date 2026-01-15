PP aprueba la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI, donde citarán a la ministra Montero

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en el seno de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde ya han confirmado que citarán a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y responsable política de la institución, María Jesús Montero.

La aprobación del nuevo organismo ha salido adelante con el voto a favor del PP, Unión del Pueblo Navarra (UPN) y Vox y el rechazo del PSOE, mientras que el resto de grupos no han votado.

La creación de la nueva comisión llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre de 2025, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional (AN) sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Días después, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a las pesquisas de la Audiencia Nacional.

De la misma forma, la Policía Nacional detuvo, también en diciembre, al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en una investigación sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales.

El PP argumentó en su momento que la comisión indagaría, entre otras cuestiones, en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por parte de la SEPI.

DEPURAR RESPONSABILIDADES

El senador del PP Alejo Miranda de Larra, encargado de defender el nuevo foro, ha invitado al PSOE a votar a favor y ha explicado que el objetivo es "depurar responsabilidades" para que escenarios como el rescate de la aerolínea Plus Ultra "no vuelvan a ocurrir".

"Ustedes eligen de qué lado están: del lado de la limpieza institucional o de la opacidad", ha señalado desde la tribuna, afirmando que la corrupción "es injustificable".

"Si no quieren más comisiones de investigación, dejen de tapar a los corruptos y convenzan para que digan la verdad", ha agregado Miranda.

El senador 'popular' ha puesto de manifiesto que, en el marco de las pesquisas de la Audiencia Nacional (AN) sobre presunto fraude en contratos de la SEPI, se han producido 19 registros, tres detenciones en el marco de esa institución y otras tres detenciones relacionadas con los rescates de aerolíneas.

"¿Cómo no vamos a proponer otra comisión de investigación si es inabarcable la corrupción de su Gobierno?", ha lanzado al PSOE.

Ha adelantado que el PP se interesará sobre por qué se consideró a Plus Ultra como una empresa "estratégica" para su rescate, "qué pinta" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este asunto y "qué ocurrió" en la visita de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020.

En el lado opuesto, el senador del PSOE Alfonso Gil ha acusado al PP de trasladar el "lodo" y la "desafección" de la política a la Cámara Alta, con el único objetivo de "hundir" la candidatura socialista de María Jesús Montero a las elecciones andaluzas de 2026. "¿Tanto miedo le tienen?", ha lanzado.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN

La intención del PP es convocar una sesión en el mes de febrero para constituir oficialmente la comisión de investigación y establecer el reparto de la presidencia y los miembros de la Mesa, así como fijar las primeras comparecencias, según informaron fuentes parlamentarias 'populares'.

Una vez confirmada la citación de María Jesús Montero, el PP sopesa interrogar, asimismo, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, o a la exmilitante socialista Leire Díez.