El PP aprueba una iniciativa en el Senado para forzar a Cataluña a la "devolución inmediata" de las pinturas de Sijena

Archivo - Detalle de las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa que busca instar al Gobierno central a coordinarse con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y la Generalitat para la "devolución inmediata" de las pinturas murales de la sala capitular del Monasterio de Sijena, en Aragón, en "cumplimiento estricto" de la última sentencia del Tribunal Supremo (TS).

Se trata de una iniciativa no legislativa con la que los 'populares' han elevado este asunto a la Cámara Alta para intentar movilizar al Gobierno central a devolver estas pinturas al Monasterio de Sijena tras la sentencia del Supremo que declara la titularidad aragonesa de estos murales, que ahora se encuentran en el MNAC.

En concreto, el PP insta al Gobierno de Pedro Sánchez a "denegar de plano" al MNAC el informe técnico solicitado al Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura, ya que lo consideran una maniobra dilatoria.

Por ello, piden al Ejecutivo que, en el caso de que la Generalitat persista en este asunto o en el "incumplimiento" de la resolución judicial, ejerza las competencias que le corresponden para "garantizar la ejecución forzosa" de la sentencia del Supremo, incluyendo la aplicación de lo previsto en la Constitución, la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los 'populares' han rechazado una enmienda de Junts, en la que dejaba por escrito que la comunidad científica especializada en conservación de arte románica ha acreditado que estas pinturas "no pueden ser trasladadas sin sufrir daños irreversibles, dada su fragilidad, el estado de los soportes y la naturaleza de los estratos pictóricos".

También han desechado una propuesta alternativa del PSOE en la que mostraba su confianza "en los servicios técnicos de ambas administraciones para que trabajen intensa y conjuntamente para que dicha ejecución, tal y como dicta la sentencia, se haga con todas las garantías".