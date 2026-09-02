El PP asegura que Markaska debe dimitir por "sirvergüenza" y "mentiroso" tras el informe de la Policía sobre Ceuta

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del Partido Popular, a 3 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se haga el "sorprendido" con el informe de la Policía Nacional que "advertía" de la entrada masiva de más de 72.000 migrantes irregulares en Ceuta a finales de julio. A su entender, el ministro debería dimitir por "sirvergüenza, incompetente y mentiroso".

Marlaska ha reclamado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le verifique "a la mayor brevedad" ese informe --publicado por 'El Español'-- en el que se atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes el asalto a Ceuta de los días 30 y 31 de julio.

"Hoy Marlaska se hace el sorprendido con un informe de la Policía que advertía de la invasión de Ceuta. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia", ha afirmado Tellado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP ha señalado que el ministro "no puede estar ni un minuto más" al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Marlaska debe dimitir por sinvergüenza, incompetente y mentiroso", ha aseverado.

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ve "gravísimo" lo que recoge ese informe. A su entender, evidencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado "mintiendo públicamente para proteger al país que guió la invasión" a España.

MUÑOZ CREE QUE AHORA ES MÁS URGENTE MANIFESTARSE

Muñoz considera que ahora es más urgente acudir a las concentraciones que ha convocado hoy a las 20.00 horas la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, ya que, según ha dicho, ese informe de la Policía explicita que el Gobierno de Sánchez "lo sabía" y "dolosamente decidieron no hacer nada".

"Hoy la Policía Nacional nos dice que esto no era una crisis migratoria sino que era una crisis de seguridad", ha apostillado.

En este punto, ha vuelto a criticar que el jefe del Ejecutivo haya decidido "defender" al país que les ha "invadido". "El Gobierno ha permitido con sus brazos caídos una invasión", ha denunciado Muñoz en una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press.

Tras afirmar que en hay un Gobierno "sumiso" a Marruecos, la dirigente del PP ha pedido también la salida de Marlaska asegurando que si la Policía te ha dejado "mal", tienes que dimitir. Además, y después de los primeros pasos del ministro, ha indicado que "el Gobierno ya ha iniciado la fase de echar la culpa a la Policía Nacional", que ha hecho su "trabajo".