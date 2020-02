PP Bilbao reprocha a EH Bildu que hable de "barcos de la muerte", cuando "no ha condenado aún los 863 asesinatos" de ETA

El pleno debate una moción de la coalición que pide "denegar el atraque en el Puerto de Bilbao a barcos que transporten armas"

BILBAO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El edil del PP de Bilbao Carlos García ha reprochado al grupo municipal de EH Bildu que lleve al pleno una moción "metiéndose con la infraestructura más importante que tenemos en el País Vasco, como es el Puerto de Bilbao" y pidiendo que se rechacen "los barcos de la muerte" que transportan armas, cuando "no han condenado todavía el asesinato de 863 personas" a manos de ETA.

El pleno ordinario de este jueves ha debatido una moción de EH Bildu en la que se solicitaba instar a la Autoridad Portuaria, de cuyo Consejo de Administración forma parte el Ayuntamiento, "denegar los permisos de atraque en el Puerto de Bilbao a barcos que transporten armas o cualquier otro tipo de material de guerra".

Finalmente, el pleno ha aprobado una enmienda de modificación del equipo de gobierno, en la que el pleno insta al Consejo de administración del Puerto de Bilbao a "continuar desarrollando su actividad de tráfico marítimo, estratégica para el entorno industrial y económico de Euskadi, con respeto absoluto a las normas de seguridad establecidas, así como al cumplimiento de la legalidad, incluidas las normas relativas al tráfico de mercancías peligrosas".

Así mismo, en la enmienda de modificación de PNV y PSE, que ha sido rechazada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos y ha recibido el apoyo del PP, se insta al conjunto de administradores a "cumplir fielmente los protocolos de colaboración establecidos, al objeto de garantizar la actividad comercial del Puerto de Bilbao".

En la defensa de su moción, el edil de EH Bildu Asier González ha recordado que el pasado 9 de febrero atracó en el Puerto de Bilbao el barco saudí Bahrí Yanbu, "conocido como barco de la muerte por transportar material militar con destino a la guerra de Yemen, según denuncia la comisión 'Guerra hemen hasten da', integrada por Amnistía Internacional, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Oxfman Intermon y KEM".

González ha dicho que, "aunque ni la Autoridad Portuaria, ni la consignataria, ni la subdelegación del Gobierno, han querido dar información sobre la mercancía que se ha introducido en este barco", la Diputación de Bizkaia "ha confirmado que una dotación de bomberos ha estado presente en las labores de estiba, algo que solo sucede cuando se trata con mercancías peligrosas, bien munición, sustancias explosivas o material inflamable".

"Aunque parezca sorprendente, la Ley de secretos Oficiales del franquismo sigue garantizando el hermetismo en torno a las licencias de ventas de armas, por lo que las compañías son libres de informar sobre el tipo de tráfico que transportan", ha denunciado.

Tras recordar que el paso por los diferentes puertos de este barco ha suscitado "numerosas protestas y movilizaciones, como en el caso de Bilbao, donde la ciudadanía se ha mostrado claramente en contra de utilizar el Puerto de Bilbao para el tráfico de armas", el edil de EH Bildu ha señalado que, según ha denunciado Amnistía Internacional, "desde que en 2015 comenzó la guerra de Yemen, este barco saudí ha transportando material militar por valor de 330 millones de euros", y, según la ONU, en Yemen "han sido asesinadas ya más de 200.000 personas".

Por ello, ha considerado que "no nos podemos convertir en cómplices de estos hechos" y, para ello, ha indicado, "es necesario que el Puerto de Bilbao no permita el atraque de embarcaciones" que transporten armamento.

En su turno de debate, el edil del PP Carlos García ha señalado que el Puerto de Bilbao es "una de nuestras principales, si no la principal infraestructura, vital para la economía de Bilbao, de Bizkaia, de todo el norte de España, y de todo el eje Atlántico". Por ello, ha considerado que la moción de EH Bildu que pide que "se impida el atraque de barcos que transporten armas o cualquier otro tipo de material de guerra" es algo que en lo que "no es competente el ayuntamiento, ni siquiera el puerto".

"CARAVANAS DE LA MUERTE"

En cualquier caso, ha considerado que "hay que tener valor para que un partido como Bildu venga aquí hablando de barcos de la muerte, cuando de lo que ellos saben muy bien es de caravanas de la muerte". García ha censurado que "venga Bildu hablando de armas, cuando no han condenado el asesinato de 863 personas", y que "tengan el valor de traer esta moción metiéndose en la infraestructura más importante que tenemos en el País vasco".

El edil del PP cree que EH Bildu ha buscado, con esta moción, "dar rienda suelta a sus fantasías". Así, ha afirmado que lo que no le gusta a EH Bildu es que "haya patrulleras de la Guardia Civil, que atraquen barcos de la Armada, de esa armada que protege a nuestros arrantzales de los piratas del Índico, y que atraquen esas patrulleras de la Guardia Civil que salvan vidas en la ría".

A EH Bildu, ha insistido, "le molesta que visiten miles de bilbaínos y vascos el buque Juan Carlos I de la Armada o el buque Juan Sebastián Elcano".

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals ha considerado que "no es el momento de perder el tiempo hablando de una ley predemocrática de secretos oficiales ni tampoco despistarnos sobre las normas del tráfico marítimo de mercancías peligrosas", sino que "de lo que aquí se trata es de que el gobierno municipal elija entre una única disyuntiva: economía versus derechos humanos, dignidad humana frente barbarie, desarrollo empresarial versus acción humanitaria".

Viñals ha pedido al gobierno local que "dejen de ser cómplices" porque "para defender el entorno industrial y económico de Euskadi no es necesario vender armamento a Arabia Saudí, sabiendo como saben desde hace años cual es el uso de esas armas". "Nosotros también queremos garantizar la actividad comercial del Puerto de Bilbao, pero no a costa del asesinato indiscriminado de civiles, y, por eso, defendemos una euskolabel que no esté manchada de sangre, porque existen herramientas para hacerlo", ha asegurado.

GOBIERNO

En su respuesta a los grupos de la oposición, la edil de Coordinación de Alcaldía, Gotzone Sagardui, ha recordado que "la Ley de Comercio de Armas fue aprobada en el Congreso de los Diputados en 2017, y es ahí donde deben requerir, a través de la representación en el Congreso que se modifique".

"Este es su momento, porque forman parte ustedes del Gobierno central", ha emplazado a Elkarrekin Podemos, para asegurar que el gobierno municipal, "al igual que los dos partidos que lo sustentan, es firme defensor de la paz y de los derechos humanos, y así lo hemos demostrado en numerosas ocasiones".

Sagardui ha insistido en que "la competencias en materia de control de las mercancías vinculadas a material de defensa, corresponden al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en concreto a la Secretaría de Estado para el Comercio, a quien le corresponde autorizar las operaciones de comercio exterior vinculadas a la exportación de material de defensa y de productos o tecnologías de doble uso", así como al Ministerio de Hacienda, "y ninguno de estos organismos está vinculado al ayuntamiento de Bilbao".

Por otro lado, Sagardui ha señalado que la contribución del Ayuntamiento de Bilbao en el Consejo de Administración del Puerto de Bilbao es "hacer de él un puerto competitivo" y "colaborar en esa prosperidad para que revierta en la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro territorio y de nuestra ciudad, siempre respetando la legalidad".