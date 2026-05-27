El PP carga contra Carlos Cuerpo por "callar" ante el registro de Ferraz y censura a sus socios por seguir "tragando"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha salido este miércoles en tromba contra el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por "callar" ante el registro que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE y ha censurado a los socios parlamentarios del Gobierno por seguir "tragando" con la corrupción del PSOE. "¿No se les cae la cara de vergüenza?", ha preguntado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz.

Durante la sesión de control en el Congreso, donde no ha estado presente el presidente Pedro Sánchez por estar reunido con el Papa León XIV en Roma, son varias las preguntas que la oposición ha dirigido a Cuerpo. Y el PP ha aprovechado el registro en Ferraz para tratar de acorralar al Gobierno.

Así, Muñoz ha preguntado al ministro qué le parecía que la UCO esté registrando Ferraz en el marco de una investigación judicial o si ponía la mano en el fuego por Zapatero después de que haya quedado demostrado, a su juicio, que Sánchez ha puesto al Gobierno "al servicio de una banda de saqueadores".

"TOLERANCIA CERO"

Sin embargo, el vicepresidente no ha entrado en el 'cuerpo a cuerpo' con la portavoz de los 'populares' y se ha limitado a subrayar que el Gobierno tiene "tolerancia cero" ante cualquier tipo de actitud o comportamiento "irregular o ilegal" y que su labor contra la corrupción pasa por "reforzar" los mecanismos preventivos que tienen que ver con la transparencia y con los elementos asociados a la auditoría, a la fiscalización.

Pero, sobre todo, pasa, según ha destacado Cuerpo, por "respetar" los procesos judiciales y a todos aquellos involucrados en ellos, "incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia".

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