Foto de familia durante el debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N, a 23 de noviembre de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

"Tranquilos, vengan de uno en uno que tengo para todos", replica Ester Muñoz

POZUELO DE ALARCÓN, (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al Gobierno y a sus "cómplices" parlamentarios de ser responsables de los problemas económicos de los españoles, incidiendo en que juntos han gobernado España los últimos años, y frente a ello los representantes del PSOE, ERC y Frente Amplio, Patxi López, Gabriel Rufián y Emilio Delgado, respectivamente, han unido fuerzas cargando contra los 'populares' por sus políticas sociales y conjurándose para que no vuelvan a Moncloa.

"Los españoles que nos están viendo no dan crédito al Gobierno y a sus cómplices al oírles hablar como si viviéramos en Suiza", ha afirmado Muñoz en el debate electoral organizado por RTVE con las ocho formaciones con grupo parlamentario propio en el Congreso.

Para Muñoz, la realidad es que hay ciudadanos que "no llegan a final de mes, no pueden comprarse una vivienda o tienen empleos precarios". Además, ha reprochado a las izquierdas que, pese al aumento de la recaudación durante los últimos ocho años, haya crecido la pobreza infantil, y ha acusado en concreto a Rufián de haber apoyado "todas y cada una de las leyes del Partido Socialista".

El portavoz de ERC ha rechazado sus críticas y ha reprochado al PP haber respaldado al expresidente valenciano Carlos Mazón tras la dana. "Yo no les voy a permitir ni una sola lección de gestión", ha replicado, antes de criticar tanto al PP como al PSOE por haber priorizado la alta velocidad frente a Cercanías, "el tren del pueblo", para el que ha reclamado una inversión masiva.

Por su parte, Patxi López ha ironizado con que Muñoz estaba haciendo campaña por el PSOE y ha sostenido que "ser de izquierda siempre ha sido mucho más difícil que ser de derechas". Además, ha acusado al PP de votar hasta en cuatro ocasiones contra la revalorización de las pensiones y de rechazar las subidas del salario mínimo, mientras que Muñoz le ha recordado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía un plan privado de pensiones.

"NO TENGO NI PUÑETERAS GANAS DE QUE SEA MINISTRA, SEÑORA MUÑOZ"

La portavoz 'popular' también ha acusado a Rufián de seguir apoyando al PSOE pese a sus críticas y le ha preguntado si quería ser su portavoz y de "tragarse la corrupción" socialista. "Yo no tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra", le ha contestado el dirigente de ERC, a lo que Muñoz ha replicado: "Menudo progresista es usted, Rufián".

Por último, Emilio Delgado, de Frente Amplio, ha cuestionado que PP y Vox puedan dar "lecciones" de moralidad tras mencionar el 11M, el Prestige, Angrois, la dana, los incendios y las residencias de Madrid.

Asimismo, ha criticado sus propuestas de reducción de impuestos y gasto militar, al considerar que acabarían perjudicando a autónomos y asalariados, y ha defendido una transición energética justa frente a quienes niegan las políticas verdes.

En otro momento del debate, Ester Muñoz ha vuelto a responsabilizar al PSOE y sus "cómplices" de los casos de corrupción por haber permitido la continuidad de Pedro Sánchez, lo que ha desatado nuevas protestas entre los portavoces de izquierda.

"Cálmense, cálmense. Todos contra mí --ha replicado la portavoz 'popular'--. Yo si fuera de izquierdas probablemente les diría que son machistas. Como soy derechas les digo: tranquilos, vengan de uno en uno que tengo para todos".