PP carga contra Marlaska por "boicotear" la comparecencia en Senado de Julio Martínez, "posible testaferro" de Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Se trat - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP arremete este domingo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de "boicotear" la comparecencia del próximo jueves 26 en el Senado de Julio Martínez Martínez, señalado como "posible testaferro" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y de negarse a localizarlo de manera "injustificada".

Tras la aprobación el pasado jueves en la Mesa de la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' de las próximas comparecencias (Julio Martínez Sola el miércoles 25 a las 11:00, Julio Martínez Martínez jueves 26 a las 10:00 y José Luis Rodríguez Zapatero lunes 2 a las 9:00), el presidente de la Comisión dio traslado de las mismas al Departamento de Marlaska para que mandase las citaciones correspondientes.

Sin embargo, según el PP, el Ministerio del Interior actuó de forma "inaudita" al asegurar que era imposible localizar a Julio Martínez Martínez porque "con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España". "Una excusa ridícula, ya que Julio Martínez Martínez fue detenido y en este momento está imputado, por lo que hubiera bastado que el Departamento de Marlaska hubiera consultado al Departamento de Bolaños", señala el PP.

El PP apunta a que este intento de "torpedear" la declaración del citado se debe al "temor de lo que pudiera decir" y es una instrucción "clara" de Marlaska. "De la persona que cesó ilegalmente a Pérez de los Cobos, que beneficia a los presos etarras y que ascendió y blindó a un DAO que presuntamente utilizó su puesto para agredir sexualmente a una subordinada, nos podemos esperar cualquier cosa", agregan los populares.

"En el caso de la Comisión de Investigación no es la primera vez que el Departamento de Marlaska pone palos en la rueda; sucedió con Koldo, con Javier Hidalgo o con Patricia Uriz, por ejemplo. Todavía hay tiempo para que esa comparecencia se pueda producir si Marlaska, Julio y el Gobierno quieren. Marlaska puede preguntar a Bolaños o a Zapatero el domicilio de Julio para mandarle la citación, o el propio expresidente puede decirle donde está el Senado para acudir y recoger en persona su citación", afirma el PP.

La formación de Feijóo destaca que el testimonio de Julio Martínez es "clave" para la investigación del "escándalo de Plus Ultra" porque "todo apunta a que podría tratarse del testaferro de Zapatero, ya que él parece que cobró una Comisión por el rescate y su empresa luego se lo devolvió a Zapatero facturándole asesorías fantasma y a la empresa de las hijas de Zapatero".

Por ello, el PP entiende que el "sanchismo" haya entrado en pánico por lo que pueda saber. "Pero no todo vale", indican. "Si finalmente, Marlaska y los suyos impiden que Julio rinda cuentas en el Senado el próximo jueves 26, el PP no se quedará de brazos cruzados. El PP volverá a citarle y buscará la fórmula para poder superar cualquier veto del Gobierno", apostilla la formación.