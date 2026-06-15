El PP celebra el acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán: "Siempre hemos defendido el no a la guerra"

Archivo - El vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha celebrado el acuerdo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz y ha recordado que la formación 'popular' "siempre" ha defendido "el no a la guerra".

"Siempre hemos defendido que esta guerra nunca debería de haberse producido y mucho menos en las circunstancias y de la manera que se ha producido", ha manifestado Sémper en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, el vicesecretario ha asegurado que están "muy satisfechos" y "esperanzados" y que valoran el acuerdo como "una magnifica noticia". "Lo celebraremos, le puedo asegurar como el que más", ha defendido.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha sido anunciado esta madrugada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha asegurado que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses. Asimismo, Irán ha confirmado estos hechos tras "obligar" a Washington a aceptar sus condiciones.