El PP celebra que la JEC abra expediente sancionador a Sánchez por "hacer trampas" desde Moncloa: "Es reincidente"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) abra expresidente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "hacer trampas" desde el Palacio de la Moncloa y ha recalcado que es "reincidente" porque las juntas electorales ya declararon que "vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido cuatro multas por valor de 6.600 euros".

Así se ha pronunciado el PP después de que la JEC haya acordado abrir un expediente sancionador a Sánchez por la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, al día siguiente de convocar los comicios del 29 de noviembre, al considerar que esa comparecencia pudo vulnerar la legislación electoral que impide hacer electoralismo con medios públicos.

Se trata de la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Pleno del Congreso.

"PRIMERA VICTORIA CONSEGUIDA"

El PP ha saludado que la JEC, que está compuesta por "jueces y magistrados", abra expediente sancionador a Sánchez por "hacer trampas" al día siguiente de adelantar las generales y ha resaltado que le pueden suponer "una multa de hasta 3.000 euros, la séptima en ochos años de gobierno". "Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida", ha enfatizado la formación en un comunicado.

Los 'populares' denunciaron el pasado 6 de octubre ante la JEC al presidente del Gobierno por vulnerar la Ley Electoral en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y utilizar la sede de la Presidencia del Gobierno como altavoz de su campaña electoral.

Según el PP, aparte de exponer "supuestos logros de su Ejecutivo", "descalificó a la oposición y dirigió mensajes propios de campaña electoral, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia". "Su mitin en la sede del Gobierno fue una muestra de debilidad y un intento de sacar ventaja de un candidato desesperado", ha indicado el partido.

El PP ha asegurado que de un presidente "acostumbrado a vivir rodeado de ilegalidades no se podía esperar nada diferente". "Sánchez es reincidente", ha aseverado, para recordar que las juntas electorales ya declararon que "vulneró la ley en seis procesos electorales y ha recibido cuatro multas por valor de 6.600 euros, además de dos sanciones confirmadas por el Tribunal Supremo".

Así, ha indicado que Sánchez fue sancionado en las elecciones generales de 2019; en las autonómicas de Castilla y León de febrero de 2022; en las generales del 23 de julio de 2023; en los comicios de Galicia de febrero de 2024; en las elecciones de Cataluña de mayo de 2024; en las elecciones de Extremadura de diciembre de 2025; y ahora en estas nuevas elecciones generales. "Sánchez no se siente capaz de presentarse a unas elecciones sin saltarse la Ley Electoral", ha concluido el PP.