El PP celebra que la JEC le dé la razón para que comparezca Montero y ve "nervioso" al PSOE por las investigaciones

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el encuentro organizado por la Cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares. A 15 de abril de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La se - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado este viernes que la Junta Electoral Central (JEC) no haya suspendido la comparecencia de la secretaria general del PSOE andaluz, la exministra de Hacienda María Jesús Montero, en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado, a la vez que ha señalado que ve "nerviosismo" entre los dirigentes socialistas por la "corrupción" que le acorrala.

Fuentes del PP en la Cámara Alta han confirmado que Montero comparecerá el próximo lunes 20 de abril a las 11.00 horas "a pesar de su intento por escapar", afeando al PSOE que recurriera la citación de manera preventiva sin todavía estar la exministra citada. "Algo sin precedentes en la historia de la democracia, recurrir a la Junta Electoral Central un hecho que no se había producido todavía", han precisado.

Esto, según el PP, es "una muestra más del nerviosismo desatado" en La Moncloa y en Ferraz por las investigaciones que se están llevando a cabo "sobre la corrupción que acorrala a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero".

Para el PP, fue "ridículo" además que el PSOE volviera "a recurrir con la citación ya oficializada" y ha recordado que los socialistas llamaron a Alberto Núñez Feijóo a comparecer en la comisión de la dana en el Congreso, "en una crisis en la que no tenía ninguna competencia", en la última semana antes de las elecciones en Aragón.

Ante esto, vuelven a afear al PSOE que quisiera "impedir que la responsable de la SEPI desde 2018 hasta hace unas semanas" -- María Jesús Montero-- "diera explicaciones por el pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".

"Celebramos que la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad sobre qué ha pasado con los rescates bajo sospechas y los contratos amañados, principios que rigen al PP en esta Comisión, haya prevalecido sobre los intereses electorales de Montero para intentar ocultar qué ha hecho con el dinero de los españoles", han añadido las fuentes.

A LA JEC "NO LE CORRESPONDE" SUSPENDER LA COMPARECENCIA

La Junta Electoral Central (JEC) ha archivado este jueves la denuncia presentada por el PSOE pidiendo la suspensión de la comparecencia de la secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Junta, María Jesús Montero, anunciada para el próximo 20 de abril de 2026 en la comisión de investigación constituida en el Senado sobre la SEPI.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, la JEC asegura que "no le corresponde suspender la convocatoria de una Comisión de Investigación, ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración. Todo ello sin perjuicio de que los actos sin valor de ley de las Cámaras parlamentarias puedan ser objeto de revisión por el Tribunal Constitucional de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional".

En este sentido, la JEC ha subrayado la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre "la neutralidad de las instituciones como principio básico del ordenamiento" frente al artículo 50.2 de la Loreg sobre la celebración de actos por poderes públicos desde la convocatoria electoral.

"Los procesos electorales no interrumpen el funcionamiento normal de los órganos constitucionales, que pueden continuar realizando las funciones que constitucionalmente tienen conferidas, de acuerdo con la normativa establecida en la materia", ha reseñado al mismo tiempo que ha destacado la "autonomía parlamentaria del Senado para reclamar comparecencias que estimen oportunas".

Pese a esta decisión, la Junta ha hecho un llamamiento "al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral".