El PP cita a Salazar y a Sumelzo a comparecer en la comisión Koldo del Senado en vísperas de las elecciones aragonesas

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para citar al exdirigente socialista Paco Salazar el próximo 5 de febrero en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' y llamará a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, el 6 de febrero, ambos serán interrogados a la víspera de las elecciones en Aragón.

Así lo ha confirmado el PP en un comunicado este jueves después de que la Mesa de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' estableciera estas dos nuevas fechas.

"Paco Salazar está citado para que rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo, ya que era uno más del clan del Peugeot y está bajo sospecha por haber podido cobrar en efectivo del PSOE", argumenta el PP.

