El PP cita en el Senado a Marlaska y la secretaria de Zapatero para finales de junio

1095677.1.260.149.20260612123835 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que las comisiones de investigación sobre la gestión de la SEPI y sobre el 'caso Koldo' han establecido para finales de junio varias comparecencias, entre ellas las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y María Gertrudis Alcázar, asistente del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Los máximos exponentes de las dos caras de la corrupción del sanchismo tendrán que rendir cuentas en el Senado durante este mes de junio", ha proclamado García durante una rueda de prensa en la que ha detallado el calendario de comparecencias impulsado por los 'populares'.

Según ha explicado, Marlaska comparecerá el próximo 30 de junio en la comisión del 'caso Koldo' para responder sobre las reuniones mantenidas entre la exmilitante socialista Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, así como por la protección policial que, según el PP, recibió Díez.

La dirigente 'popular' ha acusado al titular de Interior de "mentir" sobre esos encuentros y ha asegurado que deberá explicar "por qué puso escolta a Leire Díez, quién se lo ordenó y por qué negó unas reuniones, que posteriormente fueron reconocidas".

Por otro lado, García ha anunciado la comparecencia de María Gertrudis Alcázar el próximo 29 de junio. Según ha señalado, deberá ofrecer explicaciones sobre distintas cuestiones relacionadas con el entorno del expresidente del Gobierno, entre ellas la procedencia de las joyas encontradas por la Unidad Central Operativa (UCO) en el despacho de Zapatero el pasado mes de mayo.

EL ENTORNO DE ZAPATERO

La portavoz del PP también ha avanzado la comparecencia de Manuel Aarón Fajardo, al que ha definido como el "que abrió las puertas de Venezuela a Zapatero para que se llenara los bolsillos".

Según García, Fajardo comparecerá el próximo 22 de junio para responder a preguntas relacionadas con las actividades empresariales y políticas vinculadas al expresidente socialista en el país sudamericano.

Asimismo, ha defendido que la comparecencia de Alcázar permitirá aclarar, a juicio del PP, diversas actuaciones relacionadas con la gestión económica del entorno del expresidente socialista.

Ese mismo 29 de junio comparecerá también el excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas Jesús María Gómez.

Según García, el PP quiere que explique las circunstancias que rodearon la llegada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 y las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades españolas durante aquella visita.

La dirigente 'popular' ha sostenido que todavía existen "muchas dudas y sospechas" sobre aquel episodio y ha señalado que la comisión buscará esclarecer distintos extremos relacionados con la escala realizada por la dirigente venezolana en territorio español.

"CORRUPCIÓN Y CLOACAS"

Durante su comparecencia, García ha defendido que las investigaciones abiertas en el Senado abordan, por un lado, las presuntas tramas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y, por otro, las actuaciones que el PP atribuye al denominado 'Comando Cloaca'.

En este contexto, ha recordado que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá el próximo 16 de junio para responder sobre sus reuniones con Leire Díez.

Además, ha señalado que la fiscal jefe Teresa Peramato también deberá comparecer el próximo viernes 19 en la comisión de Justicia de la Cámara Alta para ofrecer explicaciones sobre los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía y la exmilitante socialista.

Según la portavoz del PP, las nuevas comparecencias buscan depurar responsabilidades políticas y esclarecer los hechos que están siendo objeto de investigación tanto en sede judicial como parlamentaria.

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ EN EL CONGRESO

García ha asegurado que el Gobierno afronta un "junio muy caliente" marcado por las investigaciones relacionadas con distintos casos de presunta corrupción.

Asimismo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá la próxima semana en el Congreso de los Diputados y ha insistido en reclamar la convocatoria de elecciones generales.

"Con Sánchez, España no tiene agenda política ni agenda social; solo tiene una agenda judicial de la que quiere protegerse", ha afirmado.