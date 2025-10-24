El PP citará a la nueva secretaria de Organización del PSOE en la 'comisión Koldo' del Senado

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene en la Fiesta de la Rosa, en Landako Gunea, a 27 de septiembre de 2025, en Durango, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su grupo hará uso de su mayoría en la Cámara Alta para incluir a la nueva secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en el listado de comparecientes en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', así como a su cargo adjunto, Anabel Mateos Sánchez.

Así lo ha adelantado Alicia García este viernes en una rueda de prensa desde el Senado, justo una semana antes de que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Sin embargo, el PP ha garantizado que esta investigación parlamentaria seguirá su curso al menos otros seis meses más tras la comparecencia de Sánchez y ha anunciado la enésima ampliación del listado de comparecientes, incluyendo a Rebeca Torró y su adjunta.

"Queremos saber si la sucesora de Ábalos y Cerdán sigue con el mismo sistema opaco. Ni una medida de transparencia, ni un cambio, respecto a la etapa del imputado Ábalos y el prisionero Cerdán", ha proclamado Alicia García.

Cabe recordar que, pese a que el PP ha decidido incluirla en el listado de comparecientes, la fecha del interrogatorio a Rebeca Torró corresponde fijarla a la Mesa de la comisión de investigación, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta.