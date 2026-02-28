El PP comenzará a tramitar una ley en el Senado para "garantizar" que la Fiscalía actúe de oficio en los 'ongi etorris'

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley que modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de "garantizar" que puedan actuar de oficio frente a actos de enaltecimiento o justificación del terrorismo, homenajes a terroristas condenados --ongi etorris-- y conductas de violencia callejera con finalidad terrorista.

En concreto, el Pleno del próximo miércoles aprobará comenzar a tramitar esta proposición de ley gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta y se remitirá al Congreso de los Diputados para iniciar su recorrido parlamentario.

Según la propuesta de los 'populares', a la que ha tenido acceso Europa Press, se añade un nuevo apartado 17 al artículo 3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer de forma expresa la obligación de la Fiscalía de intervenir sin necesidad de denuncia previa.

Ante esto, "el Ministerio Fiscal deberá actuar de oficio en defensa de la legalidad y del interés público cuando concurran conductas de enaltecimiento o justificación del terrorismo, humillación a las víctimas o actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo, así como ante manifestaciones de violencia o intimidación en el espacio público vinculadas a finalidades terroristas, impulsando de manera inmediata las diligencias de investigación y el ejercicio de las acciones correspondientes".

CONTRA LA 'KALE BORROKA'

Según la exposición de motivos de la proposición de ley, el PP sostiene que "la consolidación del Estado de Derecho y de la convivencia democrática requiere una respuesta firme frente a cualquier manifestación de apoyo o exaltación de personas condenadas por terrorismo, así como ante episodios de violencia callejera con finalidad terrorista, conocidos como 'kale borroka'".

Los 'populares' recuerdan que el Código Penal, en sus artículos 571 a 580 bis, regula los delitos de terrorismo y que el artículo 578 tipifica el enaltecimiento o la justificación públicos de estos delitos o de quienes hayan participado en su ejecución, así como los actos que entrañen descrédito o humillación de las víctimas.

Sin embargo, denuncian que en la práctica, en ausencia de denuncia o querella, estas conductas no siempre reciben una reacción institucional inmediata, lo que, a su juicio, genera espacios de impunidad incompatibles con la dignidad de las víctimas y la protección de los valores democráticos.

Asimismo, la proposición de ley incluye una disposición adicional para que, en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, el Consejo Fiscal apruebe una Circular que establezca criterios uniformes de actuación en estos supuestos, incluyendo protocolos de coordinación con las Fiscalías territoriales y con la Policía Judicial, así como un sistema estadístico de seguimiento.

Además, los 'populares' también establecen que queden derogadas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al texto que presentan.