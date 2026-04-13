El PP está en contacto con las víctimas de Adamuz y apoyará su protesta frente al Congreso si ellas quieren

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este lunes, ante la protesta que las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) han convocado frente al Congreso dentro de dos días, que el PP está en contacto con ellas y apoyará esa convocatoria si así lo quieren, ya que, según ha dicho, el Partido Popular no va a utilizar "nunca el dolor de nadie".

En concreto, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrará en el Congreso este próximo 15 de abril. Será la segunda acción que protagonizan desde su constitución el pasado mes de febrero y tras la manifestación por las calles de Huelva el pasado 20 de marzo, en la que participaron más de 5.000 personas, según datos de la Policía Nacional.

Esta nueva movilización, a la que se unirán víctimas de otros graves accidentes ferroviarios como Angrois y Bejís, tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y "seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas" del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. También se mostrará la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".

"EL PP VA A ESTAR SIEMPRE A DISPOSICIÓN DE LAS VÍCTIMAS"

Al ser preguntada expresamente si el PP secundará esa protesta de las víctimas de Adamuz, Ezcurra ha arrancado asegurando que el PP "va a estar siempre a disposición de las víctimas. "Y estaremos donde ellos quieran y donde ellos nos pidan", ha añadido.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que su partido no va a utilizar "nunca el dolor de nadie". "No somos el PSOE. Y estamos en contacto con ellos, pero vamos a priorizar el respeto a la foto", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que el PP trabajará para que se sepa "lo que ocurrió realmente y para exigir responsabilidades" políticas. Los 'populares' han solicitado de forma reiterada la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"CUALQUIERA DIMITIRÍA SOLAMENTE POR DIGNIDAD"

Ezcurra ha subrayado que lo que saben hasta ahora es que la vía en Adamuz "llevaba rota 22 horas, que el sistema podía o debía haberlo detectado, que ADIF no lo exigió y que los técnicos de revisión podrían no haber estado debidamente certificados".

A su entender, con esos hechos sobre la mesa, "las consecuencias deberían ser obvias". "Para el Partido Popular y para cualquier ciudadano. Cualquiera dimitiría solamente por dignidad", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección.