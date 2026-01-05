El PP convoca a la 'comisión Koldo' del Senado para escuchar a Ábalos, a la espera de que el Supremo le permita asistir

Archivo - El senador del PP Alejo Joaquín Miranda durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para convocar formalmente la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el 'caso Koldo' para este jueves con idea de escuchar la comparecencia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión, todo ello a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) permita que la sesión se celebre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Aunque el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, ha fijado el día y la hora para la citación del exministro socialista, diez de la mañana del 8 de enero, el Alto Tribunal tiene que dar la orden para que se lleve a término, bien en formato presencial o por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real (Madrid).

"La comisión está convocada; estamos en tiempo, forma y plazo para que pueda acudir", ha explicado este lunes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, en una rueda de prensa en el Senado, desde donde ha explicado que Ábalos recibió la comunicación de la Cámara Alta el pasado 30 de enero.

De materializarse la comparecencia, la portavoz ha avanzado que los 'populares' se interesarán, además de por los temas relacionados con la presunta corrupción vinculada al PSOE, por el encuentro entre Ábalos y la actual presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

"Recordarán ustedes cómo la vicepresidenta del régimen dictatorial pisó suelo español cuando lo tenía prohibido, y que tuvo un encuentro con Ábalos, con Koldo, los dos en prisión; por supuesto, es una pregunta obligada", ha señalado.