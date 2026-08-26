El PP convoca una concentración apartidista frente al Parlamento Europeo por el Día de Ceuta

Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas - LAURIE DIEFFEMBACQ

BRUSELAS, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha organizado para el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, una concentración apartidista frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para expresar apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma, una cita a la que ha invitado a eurodiputados, funcionarios y trabajadores de la Eurocámara "por encima de cualquier diferencia política".

El jefe de la Delegación española del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Esteban González Pons, ha explicado que con esta convocatoria se busca trasladar un mensaje de unidad con una ciudad que, según ha dicho, "ha sufrido uno de los ataques híbridos a la integridad territorial de la Unión Europea más graves de los últimos años".

La cita, que tendrá lugar el próximo miércoles a las 12.00 horas, en las escaleras de la puerta del Parlamento Europeo de la plaza de Luxemburgo de Bruselas, en la explanada Simone Veil, servirá también para denunciar que la "entrada masiva de inmigrantes irregulares" desató "una crisis de soberanía, convivencia, sanitaria, seguridad y migratoria" en la frontera sur de Europa que aún "no se ha solucionado" después de un mes.

Del mismo modo, los 'populares' han animado a manifestar un "firme rechazo" ante lo que ha definido como una "instrumentalización de la migración", que ha tenido "un coste humano insoportable" porque "mas de un centenar de personas han perdido la vida, una tragedia completamente evitable".

"Miles de inmigrantes irregulares, cuyo número todavía se desconoce, permanecen en condiciones insalubres en la ciudad, generando una enorme presión sobre sus servicios públicos", prosigue la misiva, que advierte de que Ceuta "vive una grave crisis de seguridad y convivencia" por el aumento de la delincuencia.

Ello incluye "casos de violencia sexual a mujeres y menores", que han obligado a reforzar la presencia policial, añade el PP, que también avisa de que los niños "ya no salen a la calle con la misma libertad que antes", y que aún no se sabe si el curso escolar "comenzará en la fecha prevista".

"Por otra parte, el turismo y el comercio, sectores esenciales para la economía de Ceuta, se han visto gravemente afectados por esta situación excepcional", ha agregado el PP, sin olvidar que "crece el riesgo de una crisis sanitaria" por "las condiciones de hacinamiento e insalubridad" en las que se encuentran miles de personas.

"Ceuta se enfrenta a múltiples crisis diarias. Ante este enorme desafío, los ceutíes y sus instituciones han reaccionado de manera ejemplar, preservando la unidad y la calma en circunstancias muy difíciles", ha indicado González Pons.

Por ello, el eurodiputado ha reclamado a las instituciones europeas que asuman "la responsabilidad de contribuir a que Ceuta recupere la normalidad lo antes posible", recordando que, como ya señaló la Comisión Europea, esta "solo llegará con el retorno, con todas las garantías, de quienes entraron ilegalmente", evitando así que "una crisis similar vuelva a producirse".

El PP ha reclamado además el "firme apoyo" de la Unión Europea a España "ante la peor crisis de soberanía e integridad territorial" sufrida por el país, recordando que las buenas relaciones entre Europa y sus vecinos "se fundamentan, y dependen, del respeto mutuo, la cooperación leal y el cumplimiento de los compromisos asumidos".

En nombre de los 22 eurodiputados del PP, González Pons ha llamado a "corresponder" a los ceutíes "imitando su ejemplo de unidad" desde el inicio de la crisis, "por encima de cualquier diferencia política" frente a la sede la Eurocámara en Bruselas.