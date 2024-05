El PP cree que el buque 'Borkum' muestra la "división" del Gobierno y un papel internacional de España "más deprimente"

El director de campaña para las elecciones europeas del 9J y vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, durante una rueda de prensa del Partido Popular, en la sede del PP, a 17 de mayo de 2024, en Madrid (España). El Partido Popular ha pr - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, considera que el cruce de declaraciones sobre el buque 'Borkum' estos días ha evidenciado la "división interna" dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y que el papel internacional de España "cada vez sea más deprimente y menos tenido en cuenta".

Así se ha pronunciado después de que el buque haya decidido suspender su escala en el Puerto de Cartagena poniendo rumbo al puerto esloveno desde el que trasladará su mercancía a la República Checa, según ha comunicado a la Capitanía Marítima y han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Al ser preguntado por el choque dentro del Gobierno sobre ese barco, González Pons ha señalado que el Gobierno "hace campaña contra sí mismo". Es más, ha dicho que "las dos mitades del Gobierno se ponen la zancadilla el uno al otro para intentar asomar la nariz en la fotografía".

"El barco no es una cuestión más que de división interna del Gobierno. Por desgracia, la división del Gobierno de España está haciendo que el papel internacional de nuestro país cada vez sea más deprimente y menos tenido en cuenta", ha enfatizado Pons en una rueda de prensa en la sede nacional del PP.

Además, el dirigente del PP ha señalado que, en la carrera en la que están Sánchez y sus socios "por conquistar el voto de la extrema izquierda", "el prestigio" de España "en el ámbito internacional se está dejando jirones de piel".

DICE QUE LAS ARMAS NO ERAN PARA ISRAEL

Al ser preguntado después si el PP cree que el Gobierno debe permitir que atraquen en sus puertos barcos que transporten armas con destino a Israel, Pons ha señalado que no eran armas para Israel. "Las armas, por lo que nos está diciendo el Gobierno, no eran para Israel, si las había, sino para Ucrania. El conflicto de Ucrania no es el conflicto de Israel", ha apostillado.

Dicho esto, ha indicado que el PP está "a favor de que se establezca un alto el fuego en la zona de Gaza, en Israel" y que "se suspendan todas las operaciones militares en la zona de Gaza". "Estamos a favor de la paz y estamos a favor de que no sufran más víctimas, que no existan más víctimas civiles y, si puede ser, tampoco militares, y al mismo tiempo de la liberación de los rehenes", ha finalizado.