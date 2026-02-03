El PP cree que dividir el decreto ómnibus en dos es "una confesión de culpabilidad por parte del Gobierno"

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ofrece una rueda de prensa, en la sede del PP, a 30 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este martes que dividir el decreto ómnibus de escudo social en dos es "una confesión de culpabilidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, esa decisión evidencia que fue el Ejecutivo el que puso "en peligro" la revalorización de las pensiones y "usó" a los jubilados como "rehenes".

En concreto, el Gobierno baraja aprobar en el Consejo de Ministros de este martes un real decreto con la revalorización de las pensiones y otro con el resto de medidas del decreto ómnibus que no fue convalidado en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, según han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales.

De este modo, el Ejecutivo separaría la subida de las pensiones del resto de medidas del llamado 'escudo social', entre las que se encuentran la moratoria antidesahucios para personas vulnerables o la prohibición de cortar el suministro de agua y energía a familias vulnerables.

EL PP CULPA AL GOBIERNO DE USAR A PENSIONISTAS "COMO REHENES"

El PP lleva días exigiendo al Gobierno que extraiga la revalorización de las pensiones del decreto ómnibus para contar con el apoyo de su partido. A su entender, hacerlo ahora evidencia que el Ejecutivo usó a los pensionistas "como rehenes".

"Que, finalmente, se dividan los decretos es una confesión de culpabilidad por parte del Gobierno. Fueron ellos, y no otros, quienes pusieron en peligro la revalorización de las pensiones. Fueron ellos, y no otros, quienes usaron a los pensionistas como rehenes", ha manifestado Bravo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.