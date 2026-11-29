El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto para las elecciones generales, en el IES Ramiro de Maeztu, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que los sondeos siguen apuntando hacia "un cambio de Gobierno" en España y sostiene que su electorado también se ha "movilizado" en las elecciones generales de este domingo, según han señalado fuentes del partido.

"Si la participación favorece a un partido a otro lo sabremos dentro de dos horas", han asegurado fuentes del PP, poco antes de que se cierren los colegios electorales. A partir de las 20.15 horas, el secretario general del PP, Miguel Tellado, comparecerá en la sede nacional para hacer una valoración de la jornada y de la participación.

La participación en las elecciones ha alcanzado a las 18.00 horas un récord histórico, con un 68,15%, según la actualización de las 18.34 horas. El dato supera en 4,71 puntos el anterior máximo que muestra el histórico de participación a esa hora, el 63,45% de 1996.

También está 15,03 puntos por encima del registrado en julio de 2023, que fue del 53,13%, y 11,31 puntos por encima del de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 56,85%. Hasta esta actualización habían votado 24.125.236 personas, 5.453.629 más que en el segundo avance de 2023.

Por el momento, el PP no ha querido entrar en cómo puede influir en los resultados la alta participación en los comicios. "No vamos a aventurar análisis acerca de si nos beneficia o nos perjudica. Que la gente vote siempre es bueno", han indicado fuentes del equipo de Feijóo.

LA IZQUIERDA VOTA, PERO TAMBIÉN LA DERECHA Y EL CENTRO DERECHA

Desde 'Génova' han insistido en que si la participación favorece a un partido o a otro lo sabrán dentro de dos horas. Según añaden, en el PP no tienen ningún dato con el que analizarla pero han subrayado que los sondeos "siguen apuntando hacia un cambio de gobierno".

"La izquierda vota, pero también lo hace el centro derecha y la derecha", han resaltado fuentes del PP, que han añadido que sus apoderados e interventores en las mesas electorales les han trasladado que ven "muy movilizado" a su electorado.

El PP ha indicado que el PSOE que da por hecho "la remontada" es el mismo PSOE que decía en el pasado que iba a ganarles en Galicia, que hablaba de empate técnico en europeas antes de perderla por cuatro puntos, y que dijo en el ciclo de campañas autonómicas que iban a gobernar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

CARGOS DEL PP EMPIEZAN A LLEGAR A GÉNOVA Cargos del PP empiezan a llegar a la sede del PP para seguir el recuento electoral de las generales, si bien el presidente del PP no llegará antes de las 20 horas, una vez que se cierren los colegios electorales.

Así, ya están en la sede dirigentes como el secretario general, Miguel Tellado, y varios vicesecretarios: Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez o Alberto Nadal, según ha informado el partido.