PP critica el año de Sánchez por la Ley solo sí es sí, "cambiar presos por PGE" o "echar" a la Guardia Civil de Navarra

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha hecho un balance "tremendamente negativo" del año del Gobierno de Pedro Sánchez por, entre otros motivos, la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí', "cambiar presos por Presupuestos" o "echar a la Guardia Civil de Navarra".

"La Guardia Civil de Tráfico abandonará Navarra cumpliendo el deseo de Bildu, eso es una realidad innegable. Expulsar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra era una reivindicación histórica de Bildu y ya lo han conseguido", ha criticado este lunes el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en una entrevista en La hora de TVE.

Asimismo, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la modificación del Código Penal que deroga el delito de sedición y "se abarata" el coste penal de la malversación, "tal y como han promovido el PSOE y sus socios".

"Atravesamos una crisis institucional sin precedentes dada la deriva del Gobierno. Nos gustaría que el Gobierno no caiga en manos de sus socios y haga todo lo que le indica ERC y Bildu, que se jactan de tener contra las cuerdas a Sánchez", ha manifestado Tellado.

Al ser preguntado sobre si hay una tregua con el PSOE por Navidad y si se ha aparcado el enfrentamiento tras el discurso de Felipe VI, el popular ha sentenciado: "No entiendo lo de la tregua. Hemos visto bien PSOE y PP el discurso del Rey pero lo cierto es que lo socios de Sánchez han criticado el discurso del jefe del Estado muy duramente".

Respecto a si el Rey hizo referencia a que el PP debía dejar de bloquear el Consejo General del Poder Judicial, Tellado ha asegurado que Felipe VI "juega un papel neutro en la política territorial, del que nunca se ha movido" y ha explicado que lo que pide a los dos grandes partidos de España "son grandes acuerdos". No obstante, ha matizado que "es imposible" pactar con el PSOE que "se reúne con Bildu y ERC entregando la unidad nacional, la separación de poderes y el Estado de derecho".

Por otro lado, ha descartado que en el PP haya un "clan gallego y un clan andaluz". "Nuestro partido es único, unido, donde no hay purgas, no hay clanes, hay gente que quiere lo mejor para el país, para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Esa es una terminología que no se ajusta a la realidad y es un poco ofensiva", ha precisado.

En referencia a la encuesta del CIS que daba ganadora de las elecciones en la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso pero una coalición de izquierdas le arrebataría la Presidencia, Tellado ha reivindicado que Ayuso "está siendo la mejor presidenta a lo largo de las últimas décadas, más allá de lo que pueda decir el socialista Tezanos". "Ayuso ha demostrado ser una servidora pública de primer nivel, estar a la altura de las circunstancias", ha dicho.