El PP critica el "ataque" de Bolaños al juez Peinado por procesar a Begoña Gómez: "Traspasan los límites a diario"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este lunes el "ataque" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el juez Juan Carlos Peinado por procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A su entender, "traspasan los límites a diario".

En concreto, Bolaños ha asegurado que la decisión del juez Peinado de procesar a la esposa del presidente del Gobierno "ha avergonzado a muchos ciudadanos" y "a muchos jueces y magistrados" de España.

"El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", ha aseverado Bolaños tras la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gomez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Según Muñoz, "traspasan los límites a diario". "El ataque de un ministro de justicia a un juez porque no hace lo que el Gobierno quiere y con amenaza incluida", ha asegurado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

SITUACIÓN "INCREÍBLE"

Por su parte, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha calificado de "absolutamente increíble" la situación procesal de Begoña Gómez. "Solo cabe decir una cosa y es que la tetraprocesada está en Pekín", ha declarado, en alusión al viaje a China en el que acompaña al presidente del Gobierno.

Tras asegurar que "respetan el trabajo de la Justicia", Ezcurra ha preguntado en rueda de prensa a los periodistas si conocen "a algún primer ministro que tenga una mujer que, por ejemplo, había sido llamada a testificar por la Fiscalía Europea a mano de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno". "Como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la Justicia", ha añadido.

BEGOÑA GÓMEZ, "MÁS CERCA DE SER UNA GRAN DESCONOCIDA" PARA SÁNCHEZ

Asimismo, el Partido Popular ha hecho hincapié en sus redes sociales en la nueva situación procesal de la esposa del jefe del Ejecutivo tras la decisión del juez Peinado.

"Un paso más cerca del banquillo. Un paso más cerca de ser una gran desconocida para Pedro Sánchez", ha señalado el Partido Popular en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press.