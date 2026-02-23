El PP critica al Gobierno por desclasificar los documentos del 23-F y no dar "explicaciones sobre el presente"

1062672.1.260.149.20260223151221 Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha dudado este lunes de que se "vaya a descubrir nada" que no se sepa con los documentos desclasificados del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha aseverado que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente".

Así lo ha considerado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del partido al ser preguntada por el anuncio del presidente del Gobierno, en el que asegura que este martes se harán públicos los documentos que rodean al 23F que hasta ahora eran secreto de Estado.

"España necesita muchas explicaciones sobre los últimos ocho años de Pedro Sánchez, que son las que nos interesan", ha enfatizado la dirigente 'popular', haciendo referencia a los "escándalos" que "tienen el nombre y apellido de Sánchez".

NO CREE QUE ESOS DOCUMENTOS DESCUBRAN "NADA" QUE NO SABEN YA

Dicho esto, ha considerado "gracioso" que hagan públicos los documentos secretos de hace 45 años, mientras "simultáneamente declaran protegidas por seguridad nacional" unas declaraciones en El Pardo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "con personas que están siendo investigadas en procedimientos penales con los que tiene relaciones mercantiles", en alusión al rescate de Plus Ultra.

Por eso, Gamarra ha insistido en que no creen que vayan "a descubrir nada más" que no sepan "ya todos los españoles en relación al 23-F". "Es gracioso que nos dicen hoy que vamos a poder saber lo que pasó hace 45 años. Hemos visto películas, series, etc. Pero que igual dentro de 45 nos enteramos de lo que ocurrió en el apagón, o dentro de unos años, cuando terminen todos los procedimientos penales, de todo lo que está pasando en nuestro país y que tiene el nombre y el apellido de Pedro Sánchez", ha abundado.