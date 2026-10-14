El PP critica las "mentiras" del PSOE contra Feijóo por las pensiones y promete subirlas conforme IPC si gobiernan

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo (i), y el coordinador general del PP, Elías Bendodo (d), en una foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cargos del Partido Popular han criticado este miércoles las "mentiras" del PSOE contra Alberto Núñez Feijóo por las pensiones y han insistido en que las revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) si llegan al Palacio de la Moncloa.

Así han respondido a las declaraciones de dirigentes del PSOE y ministros del Gobierno asegurando que el PP de Feijóo pretende "privatizar" el sistema público de pensiones y pedirá "sacrificios" a los jubilados si gobiernan después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los socialistas han lanzado esta acusación tras unas declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien este martes dijo que el sistema "va a colapsar" por lo que propone "ser valientes a la hora de tomar decisiones" y considera que "el modelo actual hay que cambiarlo". "Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones", ha afirmado la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé.

FEIJÓO PROMETIÓ ESTE MARTES QUE LAS REVALORIZARÁ CONFORME AL IPC

Este martes, el propio Feijóo prometió que revalorizará las pensiones conforme al IPC si llega a La Moncloa y "en ningún caso" va a cuestionar el sistema público de pensiones. Además, se comprometió a "garantizar" el futuro de las pagas de jubilación para los jóvenes.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha afirmado que el PP "siempre ha votado a favor de subir las pensiones". "De hecho el que votó a favor de congelar las pensiones fue el PSOE en el año 2010", ha indicado en un vídeo que ha colgado en su red social de 'X'.

Bravo ha criticado las "trampas" que hace el PSOE al "mezclar" en un mismo decreto las subidas de las pensiones" con medidas para "proteger a los okupas". "Si el Gobierno lo mete todo en un decreto tienes que votar 'sí' o 'no' y esa es la trampa del Gobierno", ha abundado.

Así, el dirigente del PP ha recalcado --en ese mismo vídeo-- que el PP "siempre ha pedido votar aparte la subida de las pensiones". "Y cuando lo han hecho, hemos votado a favor", ha enfatizado, para pedir a los ciudadanos que no se crean "las mentiras" del Gobierno.

En parecidos términos se ha pronunciado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, quien ha subrayado que su partido mantendrá el sistema público de pensiones y revalorizará las prestaciones conforme al IPC.

"El PP está firmemente comprometido con el sistema público de pensiones y con su revalorización anual conforme al IPC", ha declarado Bendodo en Teruel al ser preguntado por los medios por este asunto tras las declaraciones de Muñoz sobre posibles cambios en el modelo de pensiones.