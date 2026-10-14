El PP no se opondrá un debate a cinco en Atresmedia que incluya a los candidatos de Frente Amplio y de Podemos

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista para Europa Press, en la sede autonómica del PPdeG, a 21 de agosto de 2026 - César Arxina - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP no se opondrá a un debate a cinco en Atresmedia que incluya a los candidatos de Frente Amplio y Podemos si finalmente encalla la negociación entre esas formaciones de izquierda y no consiguen concurrir en una única candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre, según han indicado a Europa Press fuentes del comité de campaña de los 'populares'.

El PP aceptó la semana pasada participar en tres debates electorales ante las generales: un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el 16 de noviembre en Mediaset; un debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria, el 23 de noviembre en RTVE; y un debate en Atresmedia entre los candidatos de los principales partidos, que tendría lugar el jueves 26 de noviembre.

En concreto, los 'populares' ya señalaron la semana pasada que este último debate --a tres días de las votaciones-- sería entre "PP, PSOE, Vox y quien quiera que se presente por parte de la extrema izquierda a las elecciones y que herede los planteamientos de Podemos e IU en 2015, Unidos Podemos en 2016, Unidas Podemos en 2019 y Sumar en 2023".

Por lo pronto, y a la espera de ver si hay una lista unitaria a la izquierda del PSOE, fuentes del PP han indicado a Europa Press que estarían abiertos a que el debate de Atresmedia del día 26 de noviembre incluyera también a la candidata de Podemos, Irene Montero.

EL VIERNES, ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRAR COALICIONES ELECTORALES

Los partidos de Frente Amplio acordaron el lunes presentar como su candidata a la Presidencia del Gobierno a la exalcaldesa Ada Colau, quien está mañana ha abierto la puerta a la posibilidad de renunciar a ese cargo si facilita un acuerdo con Podemos para una candidatura de unidad.

La propia Colau afirmó en un vídeo difundido este martes que "todavía hay tiempo" y tendió la mano a ERC y Podemos para sentarse a negociar con el objetivo de lograr que haya una candidatura única de las izquierdas a la izquierda del PSOE.

Por su parte, Podemos ha alcanzando un acuerdo de colaboración con ERC en Cataluña y reivindica a la exministra de Igualdad Irene Montero como su candidata y referente electoral de la izquierda. Este martes, la eurodiputada de la formación morada evitó pronunciarse sobre la "puerta abierta" de Frente Amplio para unirse a la confluencia con Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida. "Prefiero mi silencio porque creo que es lo que mejor puede contribuir a que las cosas vayan bien", afirmó.

El panorama electoral de la izquierda alternativa se clarificará este viernes, último día fijado en el calendario para registrar coaliciones a las generales del próximo 29 de noviembre.