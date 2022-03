El PP deberá decidir si hay o no votación directa de los afiliados en caso de que Feijóo sea el único candidato

Para poder votar, los afiliados deben estar al corriente de pago de una cuota de 20 euros anuales y estar inscritos antes del día 16

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del Congreso (COC) que dirige Esteban González Pons podrá decidir suspender la votación directa de los afiliados en caso de que Alberto Núñez Feijóo sea el único candidato del PP al congreso extraordinario de los días 1 y 2 de abril. Este miércoles 9 de marzo expira el plazo para presentar candidaturas y ahí se sabrá si hay uno o más aspirantes a suceder a Pablo Casado al frente de la formación.

El año 2018 fue el primer congreso del PP con un sistema de primarias y dos vueltas. En la primera ronda, votaron los afiliados entre seis candidatos: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado, José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y Elio Cabanes.

Sin embargo, solo dos pasaron a segunda vuelta: la exvicepresidenta primera del Gobierno y Pablo Casado. En la votación del 21 de julio de 2018 en ese cónclave los compromisarios apostaron por Casado, que se impuso a la mano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno.

Ahora, por segunda vez el PP puede enfrentarse a primarias. Por lo pronto, aparte de Feijóo, solo una valenciana de Gandía, Alexia Herranz, ha anunciado que presentará también su candidatura para optar a "convertirse en la primera mujer transexual presidenta del Partido Popular en España".

Si finalmente, hay más de una candidatura se celebrarán esas dos vueltas: en primer lugar, votarán los afiliados al corriente de pago --la cuota es de 20 euros anuales-- en las urnas instaladas en las sedes el día 21 de marzo. La segunda vuelta será en el congreso del PP y ahí serán los más de tres mil compromisarios los que elijan en Sevilla al sucesor de Pablo Casado.

UNA DECISIÓN DEL COC

Sin embargo, si solo hay un candidato, el Comité Organizador deberá decidir si se mantiene o no la votación directa de los afiliados. Los Estatutos del PP permiten esa posibilidad de que se pueda quitar la urna en la que votan los militantes si solo hay un candidato.

Sin embargo, González Pons ha subrayado que el Comité Organizador "aplicará escrupulosamente lo que le ordenen los Estatutos" y no está pensando en "simplificar ningún procedimiento". "En caso de que hubiera un solo candidato, aplicaremos lo que la letra y el espíritu de los Estatutos nos obligue a aplicar. Va a ser un COC muy respetuoso con las reglas y con las personas", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede del partido.

En cualquier caso, aunque solo se presentara Feijóo, se mantendría la campaña electoral de candidato por toda España porque el objetivo es que el presidente del partido resulte elegido conforme a la voluntad de las bases y con un proceso lo más participativo posible, según fuentes del partido.

Esta posibilidad se sabrá esta misma semana, ya que el 9 de marzo a las 20.00 horas expira el plazo para presentar candidatura a dirigir el PP, un paso que debe ir acompañado con la presentación de al menos 100 avales de afiliados que estén al corriente de pago.

MÁS DE 3.000 COMPROMISARIOS

Para poder participar en este proceso congresual, los afiliados tienen que estar inscritos antes del 16 de marzo. El 21 de marzo es el día elegido para las votaciones (en una urna, se votan los compromisarios que irán al congreso y en la otra, al candidato a presidente del partido).

El requisito para ser compromisario es estar afiliado y al corriente del pago de las cuotas, algo que solo podrá hacerse en este momento por transferencia bancaria nominativa. Cada afiliado abona cada año un importe de 20 euros al mes, por lo que si alguien no lo ha hecho desde 2018, deberá ingresar un total de 80 euros si quiere participar en el congreso de Sevilla.

De los 3.099 compromisarios que participan en el congreso, Andalucía por su dimensión y población es la que más aporta, con 525 delegados; le siguen Comunidad Valenciana (379); Castilla y León (338), Galicia (316); Madrid (259) y Castilla-La Mancha (224).

Por debajo están Canarias con 147 compromisarios; Baleares con 114; Cataluña con 111; Extremadura con 109; Aragón con 108; Murcia con 103; Asturias con 63; Cantabria con 57; País Vasco con 54; La Rioja con 42; Navarra con 26; y Melilla y Ceuta con 29 y 27, respectivamente. Además, el PP en el exterior contará con 58 compromisarios y el Comité Organizador con 10.

INTERVENCIÓN DE CASADO EN EL CONGRESO

El congreso del PP de los días 1 y 2 de abril tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES) y el día 3 de abril se celebrará en la capital andaluza el primer Comité Ejecutivo presidido por el nuevo líder del partido, donde dará a conocer la nueva organización del PP con los nombres de su equipo.

De acuerdo al calendario que maneja el COC, el día 1 de abril se producirá la votación del presidente y al día siguiente pronunciará su primer discurso como presidente electo. En esos días del congreso también están previstas otras intervenciones, como la de Pablo Casado --será su despedida como presidente del PP-- y la del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras.

En el congreso, el informe del secretario general tras la dimisión de Teodoro García Egea lo asumirá la coordinadora general, Cuca Gamarra, que dará cuenta de la gestión de la Ejecutiva saliente que ha liderado Casado desde 2018.

UN CONGRESO IDEOLÓGICO AUNQUE NO HAYA PONENCIAS

Al ser un congreso extraordinario y urgente --con unos plazos limitados-- no habrá debate de ponencias, como han reclamado dirigentes como la exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a haber ideología en el cónclave, según fuentes 'populares'.

Sobre la participación de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy en el congreso del PP, González Pons ha señalado que ambos "son afiliados" al partido. "Y como presidente del Comité Organizador, estoy deseando que participen en el proceso de varias formas", ha apostillado, sin dar más detalles.

Además, el PP ha avanzado que izará la bandera de Ucrania en su Congreso extraordinario de Sevilla porque es "el símbolo más potente a favor de la libertad" que puede protagonizar cualquier acto político, en palabras de Pons.